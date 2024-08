Attaoui: "No me puedo reprochar nada"

El mediofondista español concluye quinto en la final de 800 de los Juegos de París a tan sólo 4 centésimas de su récord de España



PARÍS, 10 Ago. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Gaspar Díez) -

El atleta español Mohamed Attaoui afirmó que no se puede "reprochar nada" tras terminar quinto en la final de 800 metros de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, disputada en el Stade de France de Saint-Denis, pues se quedó a tan sólo cuatro centésimas de su plusmarca nacional en las dos vueltas a la pista.

El subcampeón de Europa en Roma este mismo año calificó su plaza como "excelente", pues los atletas que le precedieron -el keniano Emmanuel Wanyonyi, el canadiense Marco Arop, el argelino Djamel Sedjati y el estadounidense Bryce Hoppel- "son de los mejores que hay", tres de ellos con registros personales por debajo de 1 minuto y 42 segundos, mejor que el suyo (1:42.04).

Attaoui relató como fue la final del 800 en Paris. Primero controló en el primer cien, pero cuando tomó la curva tuvo que apretar para evitar que se le escaparan. "He tenido que apretar. He visto el paso del 200, 23 algo y luego el 400 me han dicho que 50.20, o sea que casi ha doblado", explicó.

Al toque de campana de la última vuelta, al atleta de origen marroquí aún le quedaban fuerzas y se abrió a la calle dos para colocarse mejor, le ganó la posición a Sedjati, pero se vio rebasado por Arop a falta de 300 metros. "Me dije: 'Esta rueda es a la que me tengo que pegar'. Y me pegué a él, pero ya a falta de 200 iba jodidísimo y cuando entré a la recta iba justísimo de fuerzas, pero aún así saqué la garra y pude pasar a Tual", indicó.

El plumarquista nacional de 800 se mostró "ilusionado" con lo que viene en estos próximos años. "Estoy contento, me jode haberme quedado fuera de las medallas, pero es lo que hay, ha habido cuatro hombres mejores", dijo en alusión a los que le precedieron, el campeón y subcampeón del mundo, Sedjati, el que mejor marca tenía, y Hoppel, el campeón del mundo indoor.

Para él, Sedjati era el "súper favorito" y al final ha sido tercero. "¿Vértigo? No, hay que ir día a día sin pensar en lo que he hecho. Este año es el primero en un equipo profesional (OAC Europe) y hasta el pasado me entrenaba en mi ciudad, en Torrelavega, sin los mejores medios", manifestó.

El pupilo de Thomas Dreissigacker, quien competirá en Lausana y en la final de la Liga de Diamante, si logra la clasificación antes de tomarse vacaciones, cree que, con 22 años, aún tiene mucho margen de mejora. "Voy a seguir puliendo detalles y mejorando. En la semifinal cometí algún error, pero comparado con hace un año creo que ayer es un 10, hoy es un 11 y mañana será un 12. Creo que cometo errores en una de cada diez carreras, no como el año pasado que eran nueve de cada diez", destacó.

En la final olímpica de París, Attaoui entró en la última recta pensando en que sus rivales podían pinchar para escalar hasta el podio, braceó y braceó, pero la mella en el oxígeno de sus rivales no llegó. "El único que pinchó un pelín y le recortaba centímetro a centímetro era Tual y metí la mano para conseguir ese quinto. Y si me hubiera tenido que tirar, me hubiera tirado. Un quinto puesto lo vale", sentenció el corredor, afincado en Torrelavega desde los 6 años.