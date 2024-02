Carolina Marín: "Estoy totalmente recuperada, a París llegaré muy bien mentalmente"

La onubense, campeona olímpica de bádminton en Río 2016, se fija como objetivo ser tercera cabeza de serie en los Juegos del próximo verano



MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín se declaró "totalmente recuperada" de las graves lesiones de rodilla de los últimos años y de la gripe que padeció este invierno, y afirmó que llegará "muy bien mentalmente" a los Juegos Olímpicos de París de este próximo verano, donde confía en llegar como tercera cabeza de serie para repetir su oro de Río en 2016.

"Estoy totalmente recuperada y con muchas ganas de afrontar las competiciones en marzo. Me ha afectado bastante físicamente la gripe de principios de año. Tuve que parar dos semanas con antibióticos, pero nuestro objetivo va mucho más allá que es estar entre los cuatro primeros. No es ninguna obsesión", dijo en un Desayuno de Sports Santander la embajadora de la entidad bancaria.

La jugadora onubense recalcó que a la capital francesa llegará "perfectamente". "Quedan cinco o seis meses y nuestro foco de atención es junio o julio, dos meses de preparación para llegar física y mentalmente, un trabajo que preparo cada semana con mi psicóloga", manifestó junto al director de Medios, Marketing Online y Patrocinios de Banco Santander, Felipe Martín, en el Santander Work Café de Recoletos en Madrid.

En este sentido, la campeona olímpico en Río se marcó un "objetivo realista" porque aspirar al primer o segundo puesto del ranking "es imposible" debido a los puntos que le separa. "Me encuentro muy bien mentalmente, cada cosa que va saliendo en los partidos, cada detalle, lo vamos trabajando sobre la marcha en los entrenamientos", indicó.

"LA PRESIÓN EXTERNA ES FAVORABLE"

La presión externa de que todo el mundo quiere que gane la segunda medalla de oro es, según ella, "favorable". "Pero la que más ganas tiene de ganarla soy yo. Es una cosa más a trabajar. Es favorable por que sé que mucha gente tiene mucha confianza en mí. Eso es lo que voy a trabajar, saber que puedo conseguir esa medalla y verme en lo más alto", señaló.

Una baza a su favor será la experiencia de poder disputar sus terceros Juegos. "Eso lo llevo en la mochila. He cambiado mucho y ahora soy mucho más atacante. A día de hoy las jugadas y los partidos son mucho más largos. Cuando vuelves a competir te tienes que adaptar a lo que hay porque las rivales son diferentes", comparó.

La diferencia respecto a los Juegos de Tokyo 2020, donde fue baja por lesión, es "las ganas" y "la cabezonería" que acumuló por un sueño robado por la rotura de la rodilla. "Es como si me hubieran robado algo que quería mucho. Fue un traspié la lesión, pero eso es agua pasada. Cuando siento que me quitan algo lo intento convertir en una motivación. En lugar de los dolores y de estar jorobada estaba con la pierna tiesa en el sofó de casa. Lo negativo intentas convertir en una motivación", subrayó.

LA 'ZONA NEGRA' DE CAROLINA

Marín insistió en que la experiencia es su "baza a favor" y desveló que en Río se metía "en la cabeza" de sus rivales para derrotarlas. "Me metí mucho en la cabeza de ella, que defendía el oro de Londres. Es importante avanzar en esa 'zona negra' que seguimos trabajando en los entrenamientos. Más que para adaptarme al juego, me preparo físicamente por las lesiones y muchos años al alto nivel de estar arriba. Antes entrenaba 8 horas, ahora menos pero priorizo la calidad sobre la cantidad", explicó.

Confesó que ha roto dos 'muros' importantes, ganar a la número uno del mundo, la surcoreana An Se Young, y la confianza en sí misma. "Me he dado cuenta de que si confío en mí y hago mi mejor juego puedo ganar a cualquiera. Mi rival soy yo misma. El otro es ante Young, que hace mucho que no juego con ella, y eso es importante de aquí a los Juegos", señaló.

Marín proyectará su participación en los Juegos en el Open de Francia en la primera semana de marzo, al que viajará con todo su equipo. "Será el pabellón donde se jueguen los Juegos y podremos visualizarlos. Siempre tienes ahí en la mente si me vuelvo a lesionar, pero eso puede venir de una forma desafortunada y no pienso en ello", apuntó.

Tras jugar en Alemania y Francia, Marín se plantea si jugará o no en el torneo de Madrid, ya que poco después se disputa el Europeo en Alemania, que da más puntos. "No sabemos si es lo mejor jugar en Madrid porque llegaría cansada al Europeo. Me daría pena estar en Madrid y no poder competir, pero lo importante son los Juegos y tenemos que ser muy selectivos para favorecer esa preparación", justificó.

En Río de Janeiro, Marín no visitó el Cristo, y ahora en París espera hacer lo mismo con la Torre Eiffel. "No voy de turista. La Torre Eiffel ya la conozco. A París voy a intentar conseguir una segunda medalla olímpica. Nunca me conformo con lo que ya he hecho. Voy a por el segundo oro en los Juegos", sentenció.