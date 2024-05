Diego García Carrera: "En los JJOO me gustaría estar en condiciones de arriesgar y lo haré"

Archivo - Diego Garcia Carrera poses for photo in front of Eiffel Tower during the visit of the Iberia Team “Talento “a Bordo to Paris less than two hundred days before the start of the Paris 24 Olympic Games on January 13, 2024 in Paris, France.

El atleta español Diego García Carrera desea "estar en condiciones de arriesgar" durante los próximos Juegos Olímpicos de París, augurando que lo hará porque se visualiza "en el mejor de los escenarios" de cara a afrontar los 20 km marcha, gracias a "trabajar con tranquilidad y con firmeza" una prueba que le hace estar "muy satisfecho y muy contento" por el camino elegido a lo largo de su vida profesional.

"Soy muy optimista y me visualizo en el mejor de los escenarios. Me he visto hasta ganando los Juegos Olímpicos de sobra, teniendo tiempo para celebrar, para saludar a la gente y todo. Pero siendo realistas, sí que tengo la ilusión y la esperanza de poder reflejar la mejoría que he tenido en los entrenamientos en los últimos cinco años y que no he podido demostrar en competición a nivel de marcas, o no he tenido la oportunidad", ha comentado durante una entrevista con Europa Press.

"Estas cosas llegan de repente un día y consigues demostrarlo todo de golpe", ha señalado García Carrera, miembro del equipo 'Talento a bordo' que patrocina la compañía aérea Iberia. "Por eso creo que un buen objetivo para el Europeo es mi tercera medalla, que es un grandísimo resultado. Me motiva mucho y creo que me situaría en un gran lugar en los libros de la historia del atletismo", ha aludido al Campeonato de Europa al aire libre, que en breve se disputará en Roma.

"Después de eso, a París yo iría a por un buen resultado. Ya he estado en los JJ.OO., he vivido la experiencia, no me interesa ir a París a hacer turismo o a disfrutar como tal la competición. Creo que ya estoy en una edad que se me puede exigir un buen resultado y yo mismo soy el primero que me lo exijo, quizás demasiado exigente a veces. Y eso pasa por intentar mejorar mi último resultado en Tokio", ha indicado.

Por ello ha subrayado que hacer eso "implica un gran puesto en París". "Asegurar las medallas, o no, es complicado porque sabemos la rivalidad que hay a nivel mundial. Cada vez es un deporte más global y tiene acceso cualquier persona que tenga unas zapatillas y asfalto, es decir, cualquier persona. Y asegurar no vamos a asegurar nada, pero sí creo que voy a ir en circunstancias de estar alante. Y como encima no tengo problemas en arriesgar, porque ahí se va a arriesgar, me gustaría estar en condiciones de arriesgar y lo haré", ha avisado García Carrera.

La marcha ha sufrido controversia en la última década por sus cambios de distancia. "Todo este jaleo ha sido frustrante y de verdad que era difícil disociarlo o separarlo de lo que son las buenas vibraciones que uno busca para motivarse a la hora de entrenar. A mí me ha afectado bastante y ha sido complicado, no te voy a engañar", ha confesado.

"Pero después de haber librado la gran batalla, que era hasta que llegó el momento de decidir disciplinas de 2028 y parece que vamos a seguir siendo olímpicos porque así lo ha asegurado el presidente de la Federación Internacional, pues yo creo que ahora podemos disfrutar lo que tenemos, trabajar con tranquilidad y con firmeza para que en el futuro no volvamos a estar en el candelero. Pero bueno, intentando adecuarnos a las nuevas modalidades que haya o exigiendo que los cambios se hagan con consenso y con tiempo, que es como deben hacerse", ha dicho.

Frente a las dudas, él ha contado con Iberia y su proyecto 'Talento a bordo': "Es una experiencia muy gratificante y además me siento útil como deportista porque creo que es nuestra misión, y el valor que aportamos a la sociedad realmente, demostrar que los objetivos complicados se consiguen con sacrificio, con perseverancia, con todos esos valores que define el deporte y encima hacerlo acompañado de Iberia es un privilegio porque para cualquier deportista es el patrocinio soñado".

SIN APOYO NI PATROCINIOS, "TERMINAS COMPITIENDO CON LA SOGA AL CUELLO"

"En lo que representa mi preparación, el patrocinio de Iberia ha sido la primera vez en mi vida que me he encontrado con un apoyo a largo plazo. Porque hasta ahora todos los apoyos tanto privados como públicos en el caso de España, con las becas y tal, es como mucho para un año y medio. En la mayoría de los casos solo para un año y, si te va bien en el campeonato, al año siguiente te va bien económicamente o sabes que vas a tener apoyo; si no te va bien, la cosa se complica y al final terminas compitiendo con la soga al cuello", ha admitido García Carrera.

"Yo no dramatizo mucho con eso porque ya nos hemos acostumbrado. La vida del deportista en lo que refiere a mantenerse es 100% variable, no hay nada fijo; y por eso el apoyo de Iberia ha sido diferencial. Cuando me enteré, que me lo comentó mi representante y quedamos para que me diera la noticia, fue muy especial y luego invité a mi familia a cenar porque me parecía un antes y un después en mi carrera. Estoy muy contento de poder estar dando la talla y ahora me falta, para estar a la altura, terminar con la guinda en la tarta en París", ha advertido.

El atleta madrileño ha asegurado estar cómodo con un rol activo en redes sociales. "Es una de mis fijaciones en el día a día cada vez que tengo una oportunidad de comunicar hacia el resto de la gente, ya sea por medios de comunicación u otros, intento transmitir las bondades de mi especialidad porque creo que además se lo debo. O sea, yo he llegado a lo que he llegado gracias a la marcha y al atletismo, y estoy muy agradecido por ello. Entonces intento devolverle al atletismo lo que él me ha dado a mí y contagiar al resto del mundo para que reciba lo bueno que es hacer deporte y lo bueno que le puedo aportar a todo el mundo, independientemente de que gane medallas o no", ha afirmado.

Respecto a servir como inspiración a jóvenes marchadores, ha matizado que "depende mucho de cada persona". "Al final es una decisión muy personal, que cada uno en función de su forma de ser y sus gustos tiene que valorar si le merece la pena. Pero la opinión que te puedo dar, y de peso, es que yo miro atrás y estoy muy satisfecho y muy contento de haber seguido el camino que he seguido. Con lo cual, por mi parte yo creo que más evidencia que eso no hay nada", ha apostillado.

De nuevo con la mente en París 2024, ha restado polémica a la escasa atención mediática que a veces recibe su modalidad atlética. "Un poco sí que molesta, pero yo personalmente intento no ofuscarme, no rayarme con todas estas cosas; intento entender por qué es así, primero, y adaptarme como deportista. Yo soy el primero que a veces he conseguido cierta repercusión, puedo decir, riéndome de las cosas que sé que van a tener más repercusión, cuando mi resultado a veces no ha sido suficiente porque no genera interés por sí solo", ha argumentado al respecto.

"Siendo capaz de llegar a la gente a través de lo que hoy en día la gente demanda, puedes aprovechar para en el mismo 'pack' hablar de tu libro", ha parafraseado a Francisco Umbral. "En este caso no solo hablar de tu libro, sino vender toda esa parte que te interesa de tu deporte y de los beneficios que puede generar a la sociedad, lo que de entrada no recibiría muchos clics", ha añadido García Carrera.

"De todas maneras, sí que valoramos la parte contraria. A la poca gente que durante los cuatro años nos sigue, yo intento agradecérselo cuidándoles de la manera que puedo. Al final sabemos lo difícil que es y que muchas veces se lucha contra viento y marea, porque o bien el mercado no lo demanda o porque es el interés propio en los resultados de un deporte minoritario, y ya está", ha concluido el atleta madrileño.