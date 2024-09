Eduardo Santas: "Me daba mucho miedo hacer otra vez cuarto"

PARÍS, 4 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El ciclista español Eduardo Santas se mostró "superfeliz" por conseguir este miércoles la medalla de plata en la contrarreloj de la clase C3 del ciclismo en carretera de los Juegos Paralímpicos de París y aseguró que le "daba mucho miedo hacer cuarto otra vez" como en anteriores ocasiones.

"Estoy superfeliz, aún no he reaccionado mucho, pero es al final lo que quería de toda mi carrera deportiva, ya no me faltaba nada más, era lo que tanto ansiaba. Venía superconfiado a esta crono y me daba mucho miedo hacer otra vez cuarto que he hecho muchas veces. Iba cuarto en la última referencia que me han dado y en la última recta he apretado a 'muerte', lo que no habría apretado entrenando ni de coña y he conseguido hacer segundo", señaló Santas tras la prueba.

El aragonés confesó que había "sufrido", pero que su táctica estaba "planificada" con su "entrenamiento". "He salido regulando y cuando he visto que iba más o menos empatado y a mí me quedaba gas, esperaba que a alguno le quedase meno. He ido a más y he podido adelantar dos posiciones, gracias a Dios", apuntó.

"En Tokio hicimos varios cuartos, pero Félix García Casas y todo el staff han hecho un gran trabajo y a veces salen las cosas. Al final, lo que más hemos preparado son las contrarrelojes y era posible que hiciéramos todos medalla. Estamos todos supercontentos", celebró.

Santas recordó que empezó a "competir" desde muy niño y que "desde el 2010" es internacional. "He ganado un montón de medallas mundiales y en todo, pero en Juegos llevaba tres cuartos y ya tocaba, ¿no?. A esta crono venía superbien preparado y había que aprovechar el momento y ha estado todo a favor, sobre todo las piernas, para conseguirlo", indicó.

"Había confianza en que iba a apretar, pero también miedo de que los demás también pueden hacerlo, aunque normalmente van a menos. Hay que tener mucha capacidad de sufrimiento y he ido todo el rato pensando que no quería hacer cuarto", sentenció el español.