Un Equipo Paralímpico de veteranos y noveles

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Paralímpico Español cerró el pasado domingo una positiva participación en los Juegos de París, de donde se marchó con 40 medallas, cuatro más que hace tres años en Tokio y con sólo doce de sus deportistas siendo capaces de repetir, a nivel individual, respecto a 2021 y con 16 subiendo a un podio del evento por primera vez en su carrera.

España cerró su presencia en la capital francesa con 7 oros, 11 platas y 22 bronces, un buen botín que evidenció una tendencia al alza, pero que también reflejó la dificultad que supone mantenerse entre los mejores en esta cita.

De hecho, salvo el lesionado Gerard Descarrega y la retirada Michelle Alonso, el equipo acudió con sus otros siete campeones paralímpicos en Tokyo 2020, de los cuales sólo pudieron defender con éxito su trono el atleta Yassine Ouhdadi, oro en 5.000 m T13, la triatleta Susana Rodríguez, en la modalidad para deportistas con discapacidad visual, y el ciclista Sergio Garrote, de nuevo campeón en la modalidad de contrarreloj de bicicletas de mano H2.

No tuvieron tanta suerte los atletas Kim López y Adiaratou Iglesias, que no pudieron ni siquiera subir al podio en el lanzamiento de peso y en los 100 metros, mientras que la nadadora Marta Fernández y el ciclista Alfonso Cabello no pudieron defender sus condiciones de actuales campeones en 50 braza SB3 y el kilómetro contrarreloj, aunque en su caso fueron bronce, con el cordobés manteniéndose en el podio paralímpico por cuartos Juegos seguidos.

Además de Ouhdadi, Rodríguez, Garrote, también plata en la prueba en línea, Fernández, que sumó además una plata en 100 libre y un bronce en 50 espalda, y Cabello, hubo otros seis deportistas que lograron sumar medalla respecto a hace tres años, en algunos casos mejorando su color como fue el nadador guipuzcoano Íñigo Llopis, que fue oro en unos 100 espalda S8 donde había sido plata en 2021.

En la piscina, sobresalió una vez más el nombre de Teresa Perales. La laureada aragonesa, pese a todos los problemas físicos de este ciclo y del final del anterior y de una bajada de clase, de la S5 a la S2, fue capaz de, pese a nadar con un solo brazo, de ser bronce en los 50 espalda, su vigesimoctava medalla paralímpica y que la mantuvo al menos con un metal en cada una de sus siete participaciones desde Sydney 2000.

De lo mismo que la zaragozana puede presumir otro veterano como el catalán Miguel Luque, bronce en los 50 braza SB3, prueba de la que no se baja del podio también desde su estreno hace 24 años en la ciudad australiana.

Sin salir de la piscina, habitual vivero de medallas para el Equipo Paralímpico Español, también destacó Nuria Marquès, que estuvo entre las mejores por terceros Juegos consecutivos gracias a sus platas en los 100 espalda y los 200 estilos, donde fue bronce en Tokio, de la clase 9. Toni Ponce repitió plata en los 100 braza S5, mientras que Sarai Gascón y Óscar Salguero se bajaron del podio individual que ocuparon hace tres años (plata en 100 libre y bronce en 100 mariposa S9, y plata en 100 braza S8), aunque se consolaron con un bronce en el relevo mixto 4x100 estilos. La catalana había ganado presea individual desde su debut con 15 años en Pekín 2008.

Finalmente, los últimos que lograron repetir podio respecto a los Juegos de Tokio fueron la madrileña Sara Martínez, que volvió a adjudicarse la medalla de plata en el salto de longitud de la clase T12 para atletas con discapacidad visual, y el tirador gallego Juan Antonio Saavedra ganó medalla como en 2021, aunque en su caso fue un bronce en la carabina tendido 10 m y no en los 50 m, donde fue cuarto.

DEBUT Y ALEGRÍA

Por otro lado, no pudieron repetir podio individual en Paris 2024, además de los mencionados Kim López, Adi Iglesias, Sarai Gascón y Óscar Salguero, los atletas Héctor Cabrera (bronce en 2021 en jabalina F12) e Iván Cano (plata en longitud T13), el ciclista Luis Miguel García-Marquina (bronce en la crono H3), el judoca Sergio Ibáñez (plata en -66 kilos y que compitió en la capital francesa en -73) y los triatletas Héctor Catalá (plata), Eva Moral (bronce) y Alejandro Sánchez (plata).

También hubo deportistas que saborearon medalla en su debut en unos Juegos como fue el caso de la prometedora nadadora de 16 años Anastasiya Dmytriv, que lo hizo por partida triple con su oro en los 100 braza SB8 y sus bronces en los 200 estilos SM9 y en el relevo 4x100 estilos.

Otro que ganó más de un metal en su estreno paralímpico fue el lanzador con discapacidad visual Álvaro del Amo, bronce en peso y disco, mientras que el triatlón tuvo a tres 'novatos' en el podio: Dani Molina, oro en PTS3, Marta Francés, plata en PTS4, y Nil Riudavets, bronce en PTS4.

Además, el nadador Kike Alhambra fue bronce en los 100 mariposa S13 y en el relevo 4x100 estilos, donde también estaba la debutante Emma Feliú, en sus primeros Juegos, al igual que el jugador de tenis de mesa Ander Cepas (bronce clase 9), el ciclista Damián Ramos (bronce crono C4), el atleta David José Pineda (plata 400 m T12) y la esgrimista Judith Ramos (bronce florete).

Sin ser debutante, también está el caso especial de Ricardo Ten, que en la capital francesa logró sus primeras medallas individuales en ciclismo al ganar el oro en la contrarreloj de la clase C1 y el bronce en la persecución 3.000 m, éxitos que unió a la plata en la velocidad por equipos junto a Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo, con los que había ganado el bronce en Tokio para tener ya un total de once.

Además, el tenis en silla de ruedas hizo historia al ganar su primera medalla paralímpica, un bronce en la modalidad de dobles gracias a Dani Caverzaschi, que competía en sus cuartos Juegos, y Martín de la Puente, en sus terceros.

Joan Munar ganó su primera presea en sus cuartos Juegos con el bronce en la longitud T11, en cuya categoría femenina también fue bronce Alba García, ganadora igualmente de su primer metal paralímpico en su segunda participación tras Tokyo 2020. Otro que saboreó su primer podio paralímpico, en su tercera participación, fue el nadador con discapacidad visual José Ramón Cantero, miembro del relevo 4x100 libre.

Finalmente, hubo deportistas que volvieron a ganar una medalla tras no haberlo logrado en Tokio hace tres años o incluso más tiempo como puede ser el caso de la veterana judoca Marta Arce, bronce en -57 kilos, la cuarta de su palmarés y primera tras Londres 2012. En esa cita, el nadador José Antonio Marí ganó también su último metal y en La Défense Arena subió de nuevo a un podio gracias al bronce con el relevo 4x100 estilo.

El maratoniano Alberto Suárez, plata en 2012 y oro en 2016, había sido quinto en Tokyo 2020 y sumó una nueva plata en París en una carrera donde Elena Congost también había vuelto al podio ocho años después con un bronce que luego se le arrebató por una todavía algo incomprensible descalificación.

La nadadora María Delgado, doble medallista en Rio 2016 y que se había marchado de vacío de Tokio, ganó dos bronces, en los 100 espalda S12 y el 4x100 libre, y el ciclista Eduardo Santas ganó su primera medalla individual, una plata en la crono C3, en sus terceros Juegos y tras ser bronce en 2016 en la velocidad por equipos.