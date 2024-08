Los equipos españoles firman en Paris 2024 su mejor actuación olímpica

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

España acudió a los pasados Juegos Olímpicos de París como uno de los países de mayor potencial en cuanto a los deportes de equipo, con un total de once clasificados, con doble participación en cinco de ellos, y se marchó del evento con sus mejores resultados, con cuatro medallas, dos de ellas de oro, un botín que incluso podría haber sido mayor.

El deporte nacional esperaba brillar en las competiciones por equipos en Paris 2024 y, en parte y pese a alguna que otra decepción, lo hicieron, superando por fin la barrera histórica de los tres metales, el máximo que había conseguido hasta ahora, y también volvieron a saborear la gloria olímpica, algo que no pasaba desde Atlanta'96.

España compitió en la cita con dos selecciones en fútbol, por primera vez en la historia, en baloncesto, en waterpolo, en balonmano y en hockey sobre hierba, a lo que se añadió el debut del baloncesto 3x3 femenino. El rugby a 7, el voleibol y el basket 3x3 masculino fueron los únicos en los que no hubo representación nacional.

Y de esos once, más de la mitad, seis, entraron en la lucha por las medallas, mientras que otros tres también estuvieron en cuartos, y sólo el baloncesto masculino y el balonmano femenino no pudieron superar la ronda de grupos, aunque seguramente con diferentes sensaciones. El equipo que dirige Sergio Scariolo no pudo avanzar en el 'grupo de la muerte' con Canadá, Australia y Grecia, aunque compitió a canadienses y australianos y sacó un triunfo ante los griegos, mientras que el de Ambros Martín no pudo ganar ningún choque cuando partía con el objetivo de al menos estar en los cruces.

Hace tres años, en Tokio, con dos equipo menos, hubo tres medallas, dos platas (fútbol masculino y waterpolo femenino) y un bronce (balonmano masculino), y un cuarto puesto (waterpolo masculino), con los dos de baloncesto y los dos de hockey eliminados en cuartos, y las 'Guerreras' como las únicas en no pasar la fase de grupos.

París ha traído una mejora, sobre todo gracias al fútbol masculino y el waterpolo femenino que acabaron con dos sequías que se arrastraban desde los históricos Juegos de Barcelona'92. El combinado de Santi Denia dio la campanada en el Parque de los Príncipes y tumbó en la prórroga a la anfitriona Francia (3-5) para ganar el segundo oro de la historia 32 años después.

El mismo espacio de tiempo llevaba un equipo femenino sin ganar un metal dorado olímpico, una espera que rompió el equipo de Miki Oca en su tercera final en unos Juegos tras un gran torneo donde se deshizo de sus dos 'bestias negras', Estados Unidos y Países Bajos, para coronarse ante Australia (11-9) y unirse a las 'chicas de oro' del hockey hierba de Barcelona. Además, fue el segundo título olímpico para este deporte, 28 años después del logrado por el combinado masculino en Atlanta'96.

España también ganó una medalla de plata en Paris 2024 un tanto inesperada gracias a Sandra Ygueravide, Vega Gimeno, Gracia Alonso de Armiño y Juana Camilion, brillantes subcampeonas olímpicas tras perder la final ante Alemania (17-16), mientras que completó su cosecha de preseas por equipos con el bronce de los 'Hispanos', que no pudieron romper su techo olímpico de alcanzar la final, pero que no fallaron en la pelea por el tercer y cuarto puesto ante Eslovenia (23-22).

Y los Juegos Olímpicos de París habrían sido redondos por equipos si el fútbol femenino y el hockey masculino hubiesen podido subir al podio. Las campeonas del mundo, favoritas a medalla, no pudieron rendir al mismo nivel que el verano pasado y tras caer en semifinales ante Brasil (4-2), no pudieron lograr un valioso bronce al perder 1-0 ante Alemania con Alexia Putellas viendo como la portera Ann-Katrin Berger le paraba un penalti en el minuto 99.

Por su parte, los 'RedSticks', tras dar la sorpresa en cuartos de final al eliminar a la entonces actual campeona olímpica y número uno Bélgica, no pudieron en las semifinales con los Países Bajos (4-0) y en la pelea por el bronce, con la India (2-1), tras un 0/9 en 'penalti corner'.

EL BALONCESTO SIGUE SIENDO EL ÚNICO EN HACER DOBLETE

Del resto de selecciones, la mayor amargura se vivió seguramente en la de waterpolo masculino, favorito también al podio después de haber estado en todas las semifinales como mínimo de grandes citas desde el año 2018, pero que después de una gran primera fase tuvo la 'mala suerte' de cruzarse en cuartos ante la potente Croacia, actual campeona del mundo y subcampeona de Europa y sorprendente cuarta del otro grupo.

Finalmente, el equipo femenino de baloncesto también ganó sus tres partidos en la fase de grupos, pero perdió de forma clara en cuartos ante Bélgica (66-79), mientras que las 'RedSticks' del hockey también se vieron superadas por las belgas en el primer cruce (2-0).

Tras Paris 2024, el balonmano y el baloncesto se quedan como los deportes por equipos con más medallas del olimpismo español, con seis metales, todos de bronce, cinco masculinos y uno femenino, en el caso del primero, y cinco de plata (tres masculinas, una femenina y otra del 3x3 femenino) y una de bronce masculina.

Por detrás, con cinco se quedan el fútbol, con dos oros y tres platas, y el waterpolo, también con dos oros (uno masculino y otro femenino) y tres platas (dos femeninas y una masculina), y el hockey sobre hierba, con un oro femenino y tres platas y un bronce masculinos.

Lo que ninguno pudo igualar o mejorar fue lo logrado por el baloncesto 5X5 en Rio 2016, los únicos Juegos en los que los dos equipos del mismo deporte subieron al podio con la histórica plata femenina y el bronce masculino.