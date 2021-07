Estados Unidos anuncia la baja de Beal para Tokio por protocolo sanitario y cancela su amistoso ante Australia

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escolta Bradley Beal, de Washington Wizards, se cayó de la lista de la selección de los Estados Unidos para los Juegos de Tokio que dan comienzo la semana que viene por los protocolos sanitarios del coronavirus, una situación que provocó, "por precaución", la cancelación del amistoso ante Australia de este viernes, aunque se mantiene de momento el que le medirá a España el domingo.

"Por precaución, el partido de exhibición de la selección nacional masculina de los Estados Unidos contra Australia, programado para el viernes 16 de julio en Las Vegas, ha sido cancelado debido a los protocolos de salud y seguridad", aseguró la USAB en un comunicado en su página web.

La federación notificó horas antes que Bradley Beal había sido colocado bajo estos protocolos y que no podría "participar en los Juegos Olímpicos de Tokio", sin confirmar si había dado o no positivo por coronavirus, mientras que el ala-pívot Jerami Grant también estaba en la misma situación, aunque no quedaba descartado.

Por otro lado, la USAB aseguró que el amistoso entre las dos selecciones femeninas se mantenía, al igual que el que debe medirle a España, actual campeona del mundo, el próximo domingo en Las Vegas, el último de ambos combinados antes de viajar a Tokio para la disputa de los Juegos Olímpicos.