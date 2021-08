Las 'Guerreras' buscan olvidar a Hungría y atar los cuartos

España cierra la fase de grupos ante una Rusia al alza con todo por decidir

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano se mide este lunes (7.15 hora peninsular) a Rusia en la última jornada del Grupo B en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, dependiendo de sí misma para ser segunda y avanzar a cuartos de final con un a priori mejor cruce, pero también con la posibilidad de quedar eliminada si falla ante un rival al alza y de mucho potencial.

España marchaba a velocidad de crucero en el Estadio Nacional de Yoyogi hasta que el sábado sufrió un inesperado frenazo ante Hungría. La colista del grupo se apuntó a la fiesta para convertir la primera fase en una guerra sin cuartel. Con todo, las 'Guerreras' serán segundas sin ganan a la campeona olímpica, a la que se medirán sabiendo el resultado entre Francia y Brasil, las dos con tres puntos y donde la perdedora quedará descartada, por lo que, en caso de derrota ante las rusas, quedarían en manos de las húngaras que se miden a Suecia.

Las de Carlos Viver tienen este duelo directo ante un rival que no se les ha dado demasiado bien en los últimos enfrentamientos y después de sufrir la sorpresa húngara. La vigente subcampeona del mundo funcionó por momentos, en especial cuando jugó con el 5:1 en defensa, pero no tuvo un buen día. Un paso en falso de los que ya no se pueden tener, tras las grandes actuaciones ante Francia y Brasil.

Las 'Guerreras' mantienen intacto su objetivo de estar en cuartos, pero pasar como tercera o cuarta apunta a un duro primer cruce con Noruega o Países Bajos. Ante el riesgo también de quedar fuera, España tendrá que recuperar su mejor versión para sacar los dos puntos que terminen con las cuentas y encima como segunda.

Rusia, que compite como Comité Olímpico de Rusia por la fuerte sanción por dopaje que tiene el país, ha ido también de más a menos para recordar quién ganó el oro hace cinco años. Las rusas están fuertes y también quieren evitar los dos cocos del otro lado, siendo Países Bajos su verdugo en semifinales del último Mundial.

FICHA TÉCNICA:

--EQUIPOS:

ESPAÑA: Silvia Navarro (p), Mercedes Castellanos (p), Nicole Wiggins (p), Alicia Fernández, Nerea Pena, Almudena Rodríguez, Paula Arcos, Mireya González, Alexandrina Barbosa, Lara González, Marta López, Carmen Martín, Jennifer Gutiérrez, Soledad López, Eli Cesáreo y Ainhoa Hernández.

RUSIA: Sedoykina (p), Kalinina (p), Kuznetsova, Gorshkova, Dmitrieva, Sen, Vyakhireva, Vedekhina, Bobrovnikova, Makeeva, Fomina, Ilina, Managarova y Skorobogatchenko.

--PABELLÓN: Estadio Nacional de Yoyogi.

--HORA: 7.15.