Inés Bergua: "Creo que en París tenemos la capacidad de estar en lo más alto y vamos a luchar por ello"

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gimnasta española Inés Bergua considera que en los Juegos Olímpicos de París 2024 la selección de rítmica tiene la capacidad "de estar en lo más alto" y que van "a luchar por ello" en los que será su primera cita olímpica para la oscense, capitana del conjunto comandado por Alejandra Quereda y que sabe que va a disfrutar "de una experiencia vital" que la va a "marcar para siempre".

"Somos un equipo con muchísimo nivel y sobre todo con mucha amistad. Creo que lo hemos demostrado en las últimas temporadas, que tenemos la capacidad de estar en lo más alto y vamos a luchar por ello. Nuestro objetivo principal es salir al tapiz y hacer dos ejercicios perfectos de la mejor manera posible", destacó Inés Bergua en una entrevista a Europa Press tras recibir uno de los Premios Admiral.

La gimnasta de 19 años tiene claro que aparte del nivel físico y de entrenamientos, "luego entran factores externos y otras cosas" que no dependen de ellas. "Lo único que soñamos es con la final olímpica y estar en lo más alto", aclaró.

"Es algo que yo llevo soñando desde pequeña. Mi objetivo ha sido ir a los Juegos Olímpicos, así que afronto este año con muchas ganas, con mucha motivación y con mucha ilusión. Está claro que va a ser un año duro, en el que va a haber semanas y meses de mucho trabajo, incluso incertidumbre en momentos, pero teniendo siempre en mente el objetivo de París 2024", apuntó.

La oscense debutará en unos Juegos Olímpicos como capitana y con sus otras cinco compañeras como debutantes también. En el apartado mental, cree que es "una parte imprescindible la preparación psicológica, ya sea en cualquier tipo de competición, Europeos o Mundiales, pero sobre todo en unos Juegos Olímpicos".

"Al igual que hemos estado haciendo durante este ciclo de trabajo físico, también contamos con trabajo mental porque tenemos psicóloga y es fundamental trabajar este ámbito, porque la presión y el estrés va a estar allí y al final vamos a estar preparadas físicamente para hacerlo, pero luego también tienes que tener la mente y la mentalidad suficientes para salir y hacerlo de verdad", remarcó.

La gimnasta aragonesa confiesa que el día que consiguieron la clasificación olímpica fue "uno de los días más felices" de su vida. "A partir de ese momento, yo como componente del equipo y el resto de mis compañeras hemos tenido claro para lo que queríamos luchar", expresó.

"Estar en los Juegos es superimportante, es crucial y una experiencia vital que me va a marcar para siempre. El hecho de que sea en París, al lado de casa, me alegra porque también es algo más fácil de acceso, para que me venga a ver mi familia y eso está claro que me va a marcar", admitió.

La oscense también sabe que era importante que la rítmica volviese a unos Juegos tras su ausencia en Tokio y después de haber ganado la plata en Río de Janeiro (Brasil). "Está claro que ansiábamos estos Juegos Olímpicos, pero también durante el camino hemos intentado disfrutar y aprovecharlo lo máximo posible, en la que cada competición sirviera de aprendizaje y de bagaje para llegar de la mejor manera posible", remarcó.

En cuanto a los ejercicios a realizar, la aragonesa apuntó que los tienen decididos, pero que "siempre hay tiempo para alguna modificación". "Aparte de algunos cambios, los ejercicios están cerrados y esperamos que gusten mucho, ha habido mucho trabajo detrás por parte de todo el cuerpo técnico, de las gimnastas, ha habido pues mucha creatividad y muchas horas", puntualizó.

"Está claro que todo está pensado para que no sólo sea bonito, sino que nos dé la máxima puntuación posible y ahora es el momento de trabajar y de repetir, porque todavía estamos en febrero y las cosas hasta que nos salgan como a final de temporada quedan mucho por delante, pero estamos con muchas ganas de luchar y de evolucionar", detalló.