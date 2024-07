Laura Fuertes: "La clasificación de una mujer en el boxeo español es una manera de romper un muro"

PARÍS, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La boxeadora española Laura Fuertes afirmó este miércoles que su clasificación para los Juegos Olímpicos de París, primeros en los que participará una mujer por España, es una manera de "reivindicar" el boxeo femenino, a la vez que "romper un muro", mientras que Enmanuel Reyes tiene claro que es él el que debe "preocupar" a sus rivales y José Quiles afirmó que todos los componentes de la selección tienen opciones de pelear por las medallas.

"Para mí es cumplir un sueño. Creo que también es importante que ya por fin haya clasificado una chica en el boxeo español es una manera de reivindicar y romper este muro. Esperemos que para Los Ángeles y los siguientes seamos muchas más", comentó Fuertes en una rueda de prensa celebrada en la Villa Olímpica.

La asturiana quiso mandar un mensaje a las chicas que practican boxeo, animándolas a no tener "miedo al cambio". "Si hay algo que te motiva puedes cambiar y que te vengan cosas mejores, ese fue en mi caso. Luego les diría que no se dejen llevar por los estigmas de los deportes, porque si de verdad les gusta un deporte deben apostar por él. Hay que luchar por tus sueños", apuntó.

"Son los calcetines con los que debuté, creo que tengo agujeros en todos los calcetines. He tenido que coserlos, pero bueno, de ellos no me separo. Les tengo un cariño especial y siempre me han traído mucha suerte", dijo sobre la prenda que siempre utiliza en sus combates.

Por su parte, Enmanuel Reyes dejó claro que "ya está olvidado" su eliminación a las puertas de las medallas en Tokio y que no tiene ninguna "espina" porque tiene que "seguir boxeando y haciendo las cosas bien". "Y como siempre he dicho, yo soy el que tengo que preocupar. A mí no me preocupa nadie, soy el que tengo que hacerlo bien, y si estoy bien física y mentalmente como lo estoy ahora, creo que no tengo rival que se me ponga adelante", aseguró.

"Son muchos rivales que tengo ahora mismo en el peso, que son buenos, y no es únicamente Julio (de la Cruz, que le derrotó en Tokio). Creo que la experiencia de Tokio fue buena para poner los pies a la tierra, saber que somos humanos, que no somos invencibles. A París vamos con lo mismo, con la misma mente, mucho más fuerte, gracias a los entrenadores. Y creo que este año en París, la final va a ser de Roland Garros, así que la medalla viene", deseó.

Rafa Lozano, del peso -51 kilos e hijo del seleccionador, doble medallista olímpico, confesó estar "disfrutando mucho" de su debut olímpico y "más aún al lado" de su padre. "Es una experiencia superbonita y hacerla al lado de mi referente y la persona que más quiero en este mundo la hace más bonita aún. Estamos los dos muy contentos de estar aquí y vamos a disfrutar al máximo", indicó.

"Me motiva más. Es una motivación que mi padre lo haya conseguido y yo que soy su hijo, el poder conseguir la medalla también y si Dios quiere la de oro. Es una motivación y delante de mi padre me gustaría más aún", señaló sobre la posibilidad de emular a su progenitor, plata en Sydney 2000 y bronce en Atlanta'96.

El andaluz resaltó que todo el equipo español que está en Paría ha ganado "a los mejores" y que "todos" tienen "opciones de oro". "Al final se va a ver reflejado en el ring que todos estamos al nivel de los mejores porque nosotros nos consideramos que somos los mejores y lo hemos demostrado en más de una ocasión. Estamos deseando que todo el mundo pueda ver ese trabajo que llevamos nosotros detrás", avisó.

QUILES: "FAVORITOS A MEDALLAS SOMOS TODOS"

Además, Ayoub Ghadfa, que competirá en +92 kilos, dejó claro que "para nada" tiene "presión" por ser el actual campeón de Europa. "Simplemente vengo aquí a disfrutar. Estoy viviendo un sueño y trataré de conseguir otro sueño y lucharemos. Vengo a por todas, combate a combate, pero no hay ninguna presión", aseveró.

Por su parte, José Quiles, de la categoría de -57 kilos, llega a la capital francesa "mentalmente más tranquilo" tras haber conseguido su clasificación con mucha antelación, aunque no esconde que "la preparación ha sido igual de dura". "Vamos a por esa medalla", expresó el alicantino.

"Yo creo que favoritos a medallas somos todos porque todos hemos demostrado que tenemos la capacidad de sacar la medalla en cualquier torneo internacional al que salgamos. El sorteo es ya lo de menos, ya nos hemos enfrentado a la mayoría que están aquí clasificados, hemos perdido, hemos ganado, así que el combate que nos toque va a ser una final y estamos preparados para ganar esas finales", agregó.

Finalmente, Oier Ibarreche, de la categoría 63,5 kilos, recordó que aprovechó "la última bala" para clasificarse para los Juegos. "Ha sido un año bastante duro a nivel de preparación mental, a nivel físico, pero bueno, lo hemos conseguido en el último momento y vamos a por todo", remarcó.