Loida Zabala confirma buenos resultados en el inicio del tratamiento contra su cáncer de pulmón

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La halterófila española Loida Zabala confirmó este viernes haber superado "con éxito" la primera analítica del tratamiento contra su cáncer de pulmón recientemente diagnosticado, precisando que "todos los resultados van bien" y que de momento carece de efectos secundarios.

"¡He superado la primera analítica con éxito! No puedo ser más feliz en este momento. Todos los resultados van bien, no estoy teniendo efectos secundarios que me impidan seguir adelante y además, ¡voy a poder hacer musculación! ¡Por fin!", comentó Zabala desde su cuenta oficial en la red social X (antigua Twitter).

"Necesito aumentar fuerza, ya que los corticoides me han hecho perder mucha masa muscular esencial para poder moverme en el día a día, además de retener muchísimos líquidos, que voy a poder bajar con diuréticos a partir de ahora. Gracias por acompañarme en este reto de vida, me dais una luz y una vitalidad que me hace sentir que puedo con todo", concluyó.