Marta Fernández: "Este bronce es una buena forma de empezar"

PARÍS, 2 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

La nadadora española Marta Fernández se mostró contenta y "con ganas de seguir mejorando" tras ganar este lunes su primera medalla en los Juegos Paralímpicos de París, un bronce en una prueba, 50 espalda S3, que lleva preparando muy poco y que "es una buena forma de empezar" de cara al resto que le queda.

"Aunque esta mañana en las series me he encontrado mejor y he nadado mejor, la verdad es que al final me llevo una medalla de bronce en una prueba que apenas nado desde este año, así que con ganas de seguir mejorando", señaló sonriente Fernández tras la prueba.

La burgalesa recordó que subir al podio "es una buena forma de empezar" para las pruebas que le restan, el 100 libre, el 50 braza y el 50 mariposa, aunque también nadó un relevo hace unos días "para entrar en competición". "Lo luchamos, pero era un poco difícil y nos llevamos un sexto puesto y contentos porque un diploma siempre hay que valorarlo", indicó.

La ya cuádruple medallista paralímpica llegó a París con una inoportuna infección. "Sí, me puse mala antes de llegar y cuando llegamos estaba mala y eso generaba una incertidumbre de cara a que yo me encontraba muy bien antes de llegar y luego han sido días muy duros, pero gracias a tener a mi entorno aquí para que me diera la confianza para tirarme hoy con la cabeza puesta en luchar por todo", subrayó.

"Lo que echaba de menos en Tokio es que estuviesen allí conmigo, a mi familia y a todos los que hacen esto posible. Están aquí y no sé qué más puedo pedir. El ambiente es un espectáculo, yo no era consciente de lo que era competir con público en unos Juegos porque yo era generación Covid total, y es una pasada, la verdad es que motiva mucho", sentenció.