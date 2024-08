Miguel Méndez: "Hemos hecho un muy mal partido en el peor momento posible"

PARÍS, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de baloncesto, Miguel Méndez, lamentó un "final muy duro" para su equipo en la derrota este miércoles en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, donde hicieron "un muy mal partido en el peor momento posible".

"Ha sido un final duro, muy duro, de Campeonato. Hemos hecho un muy mal partido en el peor momento posible. Hasta aquí hicimos lo que teníamos que hacer, primeros, el segundo mejor primero para ir al mejor sorteo posible en teoría y nos ha tocado un equipo que ha jugado mucho mejor que nosotros. Nos ha ganado y ha jugado muy buen baloncesto durante todo el partido. Se nos ha hecho muy duro el partido", afirmó ante los medios tras la derrota con Bélgica.

La campeona de Europa volvió a superar a España, como en la final continental el pasado verano. "No sé si es mental, física o técnica, cuando fallamos. No quiero analizar en caliente las razones pero es verdad que hemos hecho un mal partido, no hemos jugado al nivel de la semana pasada y al nivel que el equipo se siente cómodo", dijo.

"El plan defensivo no era no hacer faltas ni que tuvieran tiros abiertos sus mejores jugadoras. Bélgica lleva mucho tiempo jugando juntas y nos ha costado mucho. Nuestro nivel de activación en el primer cuarto no fue adecuado", añadió, lamentando que no funcionó nada en el día que se jugaban optar a las medallas.

Méndez insistió en el mal desenlace de los Juegos pero, en frío, tratará de analizarlo para mejorar. "No hemos tenido muy buen día, el plan era el correcto, fuimos al banquillo a buscar soluciones, en el inicio del tercer cuarto. No hago análisis en caliente, pensaremos lo que ha pasado y hablaremos, buscaremos soluciones para tratar de hacerlo mejor en el futuro", afirmó.

"Es una manera dura de irse, unos cuartos de final es vida o muerte, pero el equipo no se merecía un final tan duro, de no poder competir. Ellas fueron muy superiores y esta diferencia no la hay entre los dos equipos", terminó.