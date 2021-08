Mondelo: "Francia tiene un problema de bloqueo en las citas importantes"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino de baloncesto, Lucas Mondelo, ha celebrado que su equipo atraviesa un buen momento "a todos los niveles" antes de afrontar los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, donde se medirán con Francia, un rival que "tiene un problema de bloqueo en las citas importantes" y del que esperan rentabilizar sus "fantasmas".

"A nivel físico el equipo está bien, tiene buenas sensaciones y está donde quiere estar. Si antes de empezar el torneo me dices dónde quiero que esté el equipo a todos los niveles, diría que donde está. Pero en la ecuación no solo estamos nosotros, Francia tiene un equipo muy físico y está en un punto óptimo. Nosotros defendemos muy bien, intentaremos jugar nuestras bazas y llevarlas al cinco contra cinco, que no corran", valoró Mondelo ante la prensa.

El técnico remarcó que el equipo francés "parece que tiene un problema de bloquearse en las citas importante". "Es lo que les ha pasado hasta ahora. En la liguilla tropezaron contra Japón, pero a Nigeria le sacaron del campo y a Estados Unidos le plantaron cara durante 35 minutos. La duda es cómo van a estar mentalmente en un partido de máxima tensión. De entrada van a salir bien seguro. Hace años que no las veía tan buen, pero esos fantasmas están ahí y hay que saber llegar a ellos, ser muy duros mentalmente, hacer que no cojan confianza y darles un golpe hacia al final. Entonces si pueden venirles esos fantasmas", analizó.

Respecto a los "puntos fuertes" de Francia, destacó "el tamaño de sus pívots y de sus aleros, que son muy grandes". "Y ahora también aportan más jugadoras con creatividad como Johannes y Chartereau. El punto más débil que tienen son sus bases. Debemos ocultar un poquito nuestras deficiencia y potenciar nuestras virtudes porque Francia está mejor", advirtió.