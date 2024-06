Pau Gasol: "No me imagino unos Juegos sin España"

Archivo - El deportista y presidente de Gasol16 Ventures, Pau Gasol, durante la sesión del MWC 'Unleashing the potential of startups in sports and health' en la segunda jornada de la XVIII edición del Mobile World Congress, en la Fira de Barcelona.

Archivo - El deportista y presidente de Gasol16 Ventures, Pau Gasol, durante la sesión del MWC 'Unleashing the potential of startups in sports and health' en la segunda jornada de la XVIII edición del Mobile World Congress, en la Fira de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exjugador de baloncesto Pau Gasol confesó este martes que no se imagina unos juegos sin la selección española, por lo que pidió "jugar con determinación y concentración" el Preolímpico de Valencia, del 2 al 7 de julio, coincidiendo con un "proceso de cambio inevitable" en el que espera que Sergio Scariolo aporte esa "solidez" y "base" para mantener la identidad.

"Va a ser un poco raro después de jugar cinco Juegos no competir en unos, pero los voy a vivir de una manera diferente como miembro del COI y estaré en París más días de lo que hubiera estado como jugador, pero siguiendo obviamente y apoyando a nuestro equipo, para que ganen el Preolímpico y puedan seguir y competir en los Juegos", reconoció sobre su nuevo papel, tras retirarse después de los Juegos de Tokio hace tres años.

En declaraciones a los medios, después de presentar la renovación del acuerdo de colaboración de su fundación con el Grupo IFA, Gasol admitió que el combinado nacional masculino atraviesa una "evolución" y "periodo de cambio que es inevitable, pero "el talento está ahí". "La base liderada por Sergio (Scariolo) y algunos de nuestros jugadores que llevan muchos años con la selección va a seguir impregnando y contagiando al resto de jugadores de nuestra identidad", auguró.

"Dentro de este periodo de evolución, las bases fijas que entienden la fórmula de ganar, de trabajo, de ética, pues es importante (que siga Scariolo en un proyecto largo), te da solidez y una base. Así que en este momento hay que apoyar y confiar en que las personas que están en el lugar hagan lo mejor que puedan, hagan su trabajo y a partir de ahí luego es competir y ganárselo", agregó sobre el torneo de Valencia, en el que se enfrentarán a Líbano y Angola, en su grupo, con Finlandia, Polonia y Bahamas en la otra terna.

Solo uno de ellos avanzará a París 2024, por lo que la selección española puede quedarse sin Juegos por primera vez desde 1996. "No me imagino unos Juegos sin España, esperemos que no tengamos que verlo, hemos estado muchos años compitiendo con los 12 países del mundo, y ahora tenemos la oportunidad de meternos a través de este Preolímpico en Valencia", opinó.

"Ojalá que las cosas salgan bien, que el equipo, sobre todo, al final hay que jugar con una determinación y una concentración muy grande. Jugar en casa tiene sus puntos a favor, pero hay que estar muy centrado para no dar puerta de entrada a otro equipo y que nos puedan desbancar de esos Juegos", analizó Gasol.

Además, no dudó en ensalzar al jugador del Real Madrid Rudy Fernández, con el que compartió vestuario muchos años en la selección, al que colocó en el "olimpo" del baloncesto. "Se ha ganado el respeto de todos en el mundo del baloncesto por todo lo que ha aportado de diferentes maneras", elogió.

"Es un momento agridulce, cuando además tomas la decisión después de los Juegos, después de esta temporada. Lo compartes, que creo que es bueno, y tienes esa claridad y esa determinación de que ha llegado el momento. Y luego intentas disfrutarlo el máximo que puedas. Agradecerle todo lo que ha hecho por el baloncesto, por nuestro deporte, por nuestra selección. Espero que después, una vez retirado, le homenajeen como se merece", comentó sobre su decisión de dejar el baloncesto.

El dos veces campeón de la NBA también admitió su sorpresa por el pasee de Dallas Mavericks a la final por el anillo, porque "tenía claro" que Boston Celtics es candidato. "Puede ser un arma de doble filo también para ellos, porque se van a encontrar con un equipo que viene con mucha confianza, que ha tenido que ganar series complicadas con grandes equipos, y eso les puede dar un plus", expresó.

"Dallas se ha ganado el derecho a estar donde están y ahora mismo espero que jueguen una gran final y que tengan opciones de ganarla, por qué no", manifestó, antes de celebrar que Luka Doncic y Kyrie Irving congenien tan bien esta temporada. "El año pasado no parecía... Es un bonito mensaje también de que hay que a veces tener un poquito de confianza y dar un poquito de continuidad y oportunidad a las cosas", dijo.

"Luka está a un nivel espectacular, estratosférico. Lo que ha hecho en las cinco primeras temporadas está al alcance de muy pocos elegidos en la historia de este deporte. Que haya podido llevar a su equipo a una final de NBA al sexto año es increíble", destacó sobre el esloveno, mientras resaltó el "rol más de veterano" de Irving como parte de la "fórmula" del éxito de Dallas.

Finalmente, como miembro del COI que decide si los deportistas bielorrusos y rusos competirán en París, Gasol explicó que se trata de "un proceso exhaustivo y que requiere mucho trabajo, esfuerzo colectivo y mucho rigor y mucha disciplina". "Seguimos un poquito en la misión y la dirección de la Carta Olímpica, de intentar que todos los deportistas puedan participar en los Juegos independientemente de conflictos bélicos y situaciones sociales en sus países", afirmó.

"No es fácil, es un proceso delicado, pero poco a poco vamos tomando decisiones, porque los Juegos están a la vuelta de la esquina. No sé cuándo se anuncia la totalidad, pero ya se están tomando decisiones, aunque no son oficiales, son internas y se mantienen así", concluyó.