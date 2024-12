Polina Berezina: "Paris 2024 fue un reto psicológico tremendo"

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La gimnasta española Polina Berezina ha comentado este lunes cómo fue vivir el "sueño" de ser olímpica en los pasados Juegos Olímpicos de Paris 2024, con un "reto psicológico tremendo" que tuvo que superar para intentar meterse, sin éxito finalmente, en la final, además de desvelar sus objetivos para el nuevo ciclo.

"Cuanto más tiempo pasa, más positivo lo veo. Fue una competición dura, sobre todo con un reto psicológico tremendo tras la caída en el primer ejercicio", aseguró en unas declaraciones facilitadas por la Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana.

Pero, superada esa prueba del aro, que se le escapó y propició una dura sanción en la puntuación de los jueces, se creció. "Supe reaccionar, remontar y luchar lo mejor posible en los últimos 3 ejercicios. Claro que los resultados no eran los deseados, pero me quedo con la superación y el haberlo dado todo por mi parte para luchar por estar en la final olímpica", reconoció.

Tras verse fuera de esa final olímpica en París, asegura que lo único que le queda es "aprender". "Queda saber por qué y cómo ha pasado, y la próxima vez utilizar esta experiencia a nuestro favor. Todo el equipo lo dio todo por llegar lo mejor posible y nos quedamos con todo el camino recorrido para llegar hasta allí, que ya de por si era un reto muy difícil", manifestó.

"En mi caso, París me recuerda que hay que luchar hasta el final, que una caída no te define como deportista sino cómo reaccionas ante esa situación. Que sin duda a veces las cosas no salen como queremos, pero eso no es motivo de tirar la toalla, sino aprovechar el aprendizaje y seguir aun con más ganas", apeló.

Además, cumplió su sueño de ser olímpica. "Significa mucho para mí. No se me ha dado fácil llegar a los Juegos, incluso no sabía si iba a llegar a vivirlo de verdad. Después de haberme quedado a las puertas de Tokyo 2020, no sabía si iba a conseguir el billete a París. Todo eso sumado a muchos cambios, mudanzas, entrenadoras, compañeras, entre otras cosas, desestabilizaba muchísimo. No fue fácil gestionarlo ni mantener una actitud positiva en algunos casos", argumentó.

"Y mira, al final todo este camino está superado, he podido llegar, mi sueño se ha convertido en una realidad, he podido disfrutar de cada día en los Juegos y no me arrepiento de absolutamente nada", añadió.

De cara al nuevo ciclo olímpico, con Los Angeles 2028 en mente, aseguró que deberá ir "paso a paso". "Quedan 4 años para los próximos Juegos. Hay un cambio de código al que hay que adaptarse y ver qué tal va. Por lo tanto, por ahora los objetivos van a ser a corto-medio plazo. Pero sin duda sería algo bonito poder vivir otros Juegos", señaló.