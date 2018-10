Regino Hernández: "Habría que ver la letra del himno, pero me parece muy bien"

Publicado 20/02/2018 10:14:39 CET

El snowboarder español Regino Hernández, bronce en los Juegos Olímpicos de invierno de PyeongChang (Corea del Sur), se declaró partidario de la iniciativa impulsada por la cantante Marta Sánchez de poner letra al himno nacional porque le daría más emoción, aunque, según él, habría que ver el contenido de la misma.

"Me parece muy bien. El himno de España me gusta, y cuando lo escuchas en los campos de fútbol cantado por tanta gente impone mucho. Habría que ver cómo es la letra completa, pero me parece bien. Es algo correcto, no creo que sea totalmente necesario, pero es bonito que tanta gente se ponga a cantarlo a la vez", comentó en declaraciones a Europa Press.

Regino Hernández se convirtió el pasado jueves en el tercer medallista español de la historia en los Juegos Olímpicos de invierno, después de los hermanos Francisco Fernández Ochoa y Blanca Fernández Ochoa en los Juegos de Sapporo (Japón) en 1972 y Albertville (Francia) en 1992. El sábado le sucedió el madrileño Javier Fernández, bronce también en patinaje artístico.