Regino Hernández: "Este bronce sabe a platino"

Actualizado 15/02/2018 11:53:30 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'rider' español Regino Hernández afirmó que la medalla de bronce conquistada en snowboard cross en los Juegos Olímpicos de PyeongChang (Corea del Sur) le sabe "a platino", y se felicitó por haber "dejado huella" en la historia del deporte español tras volver a lograr un bronce casi 26 años después del conseguido por Blanca Fernández Ochoa.

"Es un bronce que sabe a platino. Es un sueño hecho realidad. En nuestro deporte solo hay una prueba cada cuatro años. ¿Historia? Cualquier persona de cualquier deporte desea dejar su huella en su país, y haber dejado mi huella en la historia es más importante incluso que el bronce", dijo en declaraciones a LaLiga4Sports que recoge Europa Press.

Cargando el vídeo....

El snowboarder ceutí, pero criado en Mijas, relató sus sensaciones sobre cómo fue la final. "Ha sido la mejor final que he corrido nunca. Al salir me he puesto segundo, he podido seguir a Pierre Vaultier; luego, ha aparecido y me ha adelantado Jarryd Hughes y nos hemos ido los tres. Me he dado cuenta por el sonido de que estábamos los tres solos, y en la recta final he intentado apretar para raspar la plata, pero no ha podio ser", explicó.

Respecto a su ya famosa frase sobre un posible cambio de aspecto para celebrar la medalla ("Aunque gane medalla, no me corto la barba. Antes me corto los c...", dijo antes de las series), Hernández fue claro: "La barba se queda donde está, ni se toca", apuntó entre risas con la bandera de España anudada al cuello.