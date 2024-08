Sorribes: "Seguimos teniendo nuestras opciones, y esto no acaba aquí"

PARÍS, 2 Ago. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Gaspar Díez) -

La tenista española Sara Sorribes expresó su confianza en que logrará este domingo junto a su compañera Cristina Bucsa la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, después de perder en dos sets (6-1 y 6-2) contra las rusas Mirra Andreeva y Diana Shnaider en las semifinales.

"Cristina ya me estaba animando por las escaleras, así que yo creo que de aquí al domingo lo ha conseguido. Como ya he dicho más veces, sigo confiando mucho en esta pareja, creo que podemos jugar muy muy bien y seguimos teniendo nuestras opciones, así que esto no acaba aquí", manifestó visiblemente abatida en la zona mixta.

Sorribes destacó el apoyo del seleccionador español, David Ferrer, y se ve peleando por el podio, aunque, de momento, prefiere no proyectarlo. "Sí lo visualizo, pero no quiero. Cuando lo visualizo intento parar porque creo que es peligroso, la cabeza te va lejos y es un momento complicado en cuanto a poder mantener la calma y estar en el momento a momento. Así que bueno, lo voy a intentar, voy a intentar ir lo más cerquita que pueda y ojalá acabe todo bien", deseó.

Respecto a sus rivales en la lucha por el tercer escalón del podio, las checas Linda Noskova y Karolina Muchova, dijo que las cuatro piensan en que quieren esa medalla. "Seguro que va a ser un partido muy, muy complicado porque tenemos el objetivo muy claro", indicó.

BUCSA: "VAMOS A POR TODAS"

Por su parte, Cristina Bucsa trató de analizar una derrota inesperada por lo abultada. "Sí, han jugado súper bien desde el principio, muy sólidas, teniendo las cosas muy claras, cruzándose. Yo no sabía cuándo se iban a cruzar, me leían todas mis jugadas, pero bueno tenemos una oportunidad más el domingo y vamos a por todas", destacó.

Para Bucsa, lo "bonito" del tenis es que te concede otra oportunidad tras la derrota. "Hoy puedes perder, pero mañana tienes otro torneo, otro partido y tenemos otra oportunidad más el domingo y vamos a lucharlo a tope", recalcó.

Al contrario que Sorribes, la jugadora de origen moldavo dijo que sí que lo ha visualizado "hace bastante" y se "puede hacer realidad". "A las checas las conocemos nada de nada, la verdad. A ver, yo creo que Muchova es la que mejor volea, y Noskova la que menos, y no sé, vamos a intentar hacer piña, a hacer nuestro juego y ahí veremos la estrategia que sacamos", analizó.