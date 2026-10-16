Ann Li - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Ann Li - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wuhan Tennis Open
Ann Li - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 16 octubre 2026 12:01
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Madrid, 16 de octubre de 2026.

La tenista estadounidense Ann Li(31) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista polaca Iga Swiatek(9) este viernes no antes de las 13:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 1-1 (6-7, 6-2, 0-3) Ann Li

Últimos Resultados de Ann Li

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/10/2026 Wuhan Tennis Open (Octavos de final) Ann Li 2-0 (6-1, 7-6) Janice Tjen
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-3, 4-6, 6-7) Ann Li
13/10/2026 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Ann Li 1-0 (6-1, 3-0) Camila Osorio
07/10/2026 China Open (Octavos de final) Ann Li 0-2 (2-6, 3-6) Elina Svitolina
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Belinda Bencic 0-2 (4-6, 3-6) Ann Li

Últimos Resultados de Iga Swiatek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/10/2026 Wuhan Tennis Open (Octavos de final) Ashlyn Krueger 0-2 (1-6, 4-6) Iga Swiatek
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Magdalena Frech 0-2 (2-6, 1-6) Iga Swiatek
09/10/2026 China Open (Cuartos de final) Elise Mertens 2-0 (7-6, 6-3) Iga Swiatek
07/10/2026 China Open (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (1-6, 3-6) Iga Swiatek
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Donna Vekic 1-2 (6-4, 6-7, 2-6) Iga Swiatek
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