Ann Li - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Ann Li - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de octubre de 2026.
La tenista estadounidense Ann Li(31) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista polaca Iga Swiatek(9) este viernes no antes de las 13:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Iga Swiatek
| 1-1 (6-7, 6-2, 0-3)
| Ann Li
Últimos Resultados de Ann Li
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Octavos de final)
| Ann Li
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Janice Tjen
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-3, 4-6, 6-7)
| Ann Li
|13/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Ann Li
| 1-0 (6-1, 3-0)
| Camila Osorio
|07/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Ann Li
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Elina Svitolina
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Belinda Bencic
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Ann Li
Últimos Resultados de Iga Swiatek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Octavos de final)
| Ashlyn Krueger
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Iga Swiatek
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Iga Swiatek
|09/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Iga Swiatek
|07/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Donna Vekic
| 1-2 (6-4, 6-7, 2-6)
| Iga Swiatek