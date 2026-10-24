Arthur Fils - Jan-Lennard Struff, en directo hoy: sigue el partido de European Open

Arthur Fils - Jan-Lennard Struff: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de European Open
Arthur Fils - Jan-Lennard Struff: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 24 octubre 2026 17:32
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Madrid, 24 de octubre de 2026.

El tenista francés Arthur Fils(10) se enfrenta en Semifinal del torneo European Open al tenista alemán Jan-Lennard Struff(58) este sábado no antes de las 18:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/10/2024 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 6-4) Jan-Lennard Struff

Últimos Resultados de Arthur Fils

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/10/2026 European Open (Cuartos de final) Arthur Fils 2-0 (6-4, 7-6) Alex Michelsen
22/10/2026 European Open (Octavos de final) Arthur Fils 0-0 () Jaume Munar
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 0-2 (5-7, 4-6) Botic van de Zandschulp
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 6-4) Pavel Kotov
04/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Valentin Vacherot 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Arthur Fils

Últimos Resultados de Jan-Lennard Struff

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/10/2026 European Open (Cuartos de final) Jan-Lennard Struff 2-0 (6-3, 7-6) Zizou Bergs
21/10/2026 European Open (Octavos de final) Gauthier Onclin 0-2 (4-6, 2-6) Jan-Lennard Struff
20/10/2026 European Open (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 2-0 (7-6, 7-6) Marcos Giron
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Jan-Lennard Struff
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Martin Landaluce 0-2 (4-6, 4-6) Jan-Lennard Struff
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