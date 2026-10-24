Arthur Fils - Jan-Lennard Struff, en directo hoy: sigue el partido de European Open

Arthur Fils - Jan-Lennard Struff: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de octubre de 2026.
El tenista francés Arthur Fils(10) se enfrenta en Semifinal del torneo European Open al tenista alemán Jan-Lennard Struff(58) este sábado no antes de las 18:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/10/2024
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Jan-Lennard Struff
Últimos Resultados de Arthur Fils
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/10/2026
| European Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Alex Michelsen
|22/10/2026
| European Open (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 0-0 ()
| Jaume Munar
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Botic van de Zandschulp
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Pavel Kotov
|04/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Arthur Fils
Últimos Resultados de Jan-Lennard Struff
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/10/2026
| European Open (Cuartos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Zizou Bergs
|21/10/2026
| European Open (Octavos de final)
| Gauthier Onclin
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jan-Lennard Struff
|20/10/2026
| European Open (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Marcos Giron
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Jan-Lennard Struff
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Martin Landaluce
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Jan-Lennard Struff