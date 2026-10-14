Aryna Sabalenka - Ann Li, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Aryna Sabalenka - Ann Li: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wuhan Tennis Open
Aryna Sabalenka - Ann Li: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 14 octubre 2026 12:02
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Madrid, 14 de octubre de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(2) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista estadounidense Ann Li(31) este miércoles no antes de las 13:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-4) Ann Li
17/08/2023 Western & Southern Open (Dieciseisavos de final) Ann Li 1-2 (5-7, 6-2, 4-6) Aryna Sabalenka

Últimos Resultados de Aryna Sabalenka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Nikola Bartunkova 2-0 (6-4, 6-3) Aryna Sabalenka
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Renata Zarazua 0-2 (1-6, 3-6) Aryna Sabalenka
12/09/2026 US Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) Elena Rybakina
11/09/2026 US Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-2) Jessica Pegula
08/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Linda Noskova

Últimos Resultados de Ann Li

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/10/2026 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Ann Li 1-0 (6-1, 3-0) Camila Osorio
07/10/2026 China Open (Octavos de final) Ann Li 0-2 (2-6, 3-6) Elina Svitolina
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Belinda Bencic 0-2 (4-6, 3-6) Ann Li
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Ashlyn Krueger 0-2 (4-6, 2-6) Ann Li
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Ann Li 1-2 (2-6, 7-6, 2-6) Linda Noskova
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