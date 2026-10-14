Aryna Sabalenka - Ann Li, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Aryna Sabalenka - Ann Li: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de octubre de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(2) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista estadounidense Ann Li(31) este miércoles no antes de las 13:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Ann Li
|17/08/2023
| Western & Southern Open (Dieciseisavos de final)
| Ann Li
| 1-2 (5-7, 6-2, 4-6)
| Aryna Sabalenka
Últimos Resultados de Aryna Sabalenka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Aryna Sabalenka
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Renata Zarazua
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Aryna Sabalenka
|12/09/2026
| US Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 7-5, 2-6)
| Elena Rybakina
|11/09/2026
| US Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Jessica Pegula
|08/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-6)
| Linda Noskova
Últimos Resultados de Ann Li
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Ann Li
| 1-0 (6-1, 3-0)
| Camila Osorio
|07/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Ann Li
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Elina Svitolina
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Belinda Bencic
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Ann Li
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Ashlyn Krueger
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Ann Li
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Ann Li
| 1-2 (2-6, 7-6, 2-6)
| Linda Noskova