Atlético de Madrid - Deportivo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Deportivo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de octubre de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante Deportivo este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Levante, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 22 9 3 Champions Real Madrid 21 9 4 Champions Betis 19 9 5 Europa League Real Sociedad 16 9 6 Conference League Sevilla 14 9 9 Permanencia Deportivo 11 9 18 Descenso Elche 7 9 19 Descenso Valencia 6 9 20 Descenso Malaga 5 10

Onces iniciales probables

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Kang-In Lee, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Alejandro Baena; Julian Alvarez, Ademola Lookman.DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Miguel Loureiro, Giacomo Quagliata, Jose Gimenez; Lorenzo Amatucci, Mario Soriano, Yeremay Hernandez, Diego Villares, Luismi Cruz, Bil Nsongo.

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/10/2026 Champions VfB Stuttgart 1-1 Atlético 17/10/2026 LaLiga Espanyol 0-1 Atlético 13/10/2026 Champions Atlético 2-0 Manchester United 10/10/2026 LaLiga Alavés 1-2 Atlético 20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid

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