Atlético de Madrid - Deportivo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Deportivo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Deportivo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 24 octubre 2026 20:01
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Madrid, 24 de octubre de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante Deportivo este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Kang-In Lee, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Alejandro Baena; Julian Alvarez, Ademola Lookman.

DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Miguel Loureiro, Giacomo Quagliata, Jose Gimenez; Lorenzo Amatucci, Mario Soriano, Yeremay Hernandez, Diego Villares, Luismi Cruz, Bil Nsongo.

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2026 Champions VfB Stuttgart 1-1 Atlético
17/10/2026 LaLiga Espanyol 0-1 Atlético
13/10/2026 Champions Atlético 2-0 Manchester United
10/10/2026 LaLiga Alavés 1-2 Atlético
20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid

Últimos Resultados de Deportivo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/10/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Levante
11/10/2026 LaLiga Real Sociedad 3-2 Deportivo
20/09/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Betis
16/09/2026 LaLiga Deportivo 0-1 Sevilla
13/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Deportivo
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