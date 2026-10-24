Atlético de Madrid - Deportivo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Deportivo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de octubre de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante Deportivo este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Kang-In Lee, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Alejandro Baena; Julian Alvarez, Ademola Lookman.DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Miguel Loureiro, Giacomo Quagliata, Jose Gimenez; Lorenzo Amatucci, Mario Soriano, Yeremay Hernandez, Diego Villares, Luismi Cruz, Bil Nsongo.

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/10/2026 Champions VfB Stuttgart 1-1 Atlético 17/10/2026 LaLiga Espanyol 0-1 Atlético 13/10/2026 Champions Atlético 2-0 Manchester United 10/10/2026 LaLiga Alavés 1-2 Atlético 20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid

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