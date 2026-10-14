Casper Ruud - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Casper Ruud - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Shanghai Rolex Masters
Casper Ruud - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 14 octubre 2026 6:33
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Madrid, 14 de octubre de 2026.

El tenista Noruego Casper Ruud(24) se enfrenta en Octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(5) este miércoles no antes de las 07:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-0 (7-5, 2-2) Casper Ruud
16/08/2024 Western & Southern Open (Dieciseisavos de final) Casper Ruud 0-2 (3-6, 1-6) Felix Auger-Aliassime
30/04/2024 Madrid Open (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 7-5) Casper Ruud

Últimos Resultados de Casper Ruud

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Learner Tien 0-2 (4-6, 6-7) Casper Ruud
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Yunchaokete Bu 0-2 (1-6, 6-7) Casper Ruud
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Luciano Darderi 2-0 (7-6, 6-3) Casper Ruud
25/09/2026 Laver Cup (Final) Casper Ruud 2-1 (6-7, 6-4, 10-8) Francisco Cerundolo
19/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Casper Ruud 2-0 (6-2, 6-0) Fnu Nidunjianzan

Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Pablo Carreno Busta 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) Felix Auger-Aliassime
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Camilo Ugo Carabelli 1-2 (6-4, 6-7, 5-7) Felix Auger-Aliassime
30/09/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 2-0 (6-3, 6-3) Felix Auger-Aliassime
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Felix Auger-Aliassime 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Arthur Rinderknech
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Felix Auger-Aliassime 2-1 (7-6, 4-6, 6-3) Quentin Halys
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