Casper Ruud - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Casper Ruud - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de octubre de 2026.
El tenista Noruego Casper Ruud(24) se enfrenta en Octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(5) este miércoles no antes de las 07:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-0 (7-5, 2-2)
| Casper Ruud
|16/08/2024
| Western & Southern Open (Dieciseisavos de final)
| Casper Ruud
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Felix Auger-Aliassime
|30/04/2024
| Madrid Open (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Casper Ruud
Últimos Resultados de Casper Ruud
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Learner Tien
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Casper Ruud
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Yunchaokete Bu
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Casper Ruud
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Luciano Darderi
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Casper Ruud
|25/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Casper Ruud
| 2-1 (6-7, 6-4, 10-8)
| Francisco Cerundolo
|19/09/2026
| Davis Cup World Group 1 Main (Final)
| Casper Ruud
| 2-0 (6-2, 6-0)
| Fnu Nidunjianzan
Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 1-2 (3-6, 6-4, 1-6)
| Felix Auger-Aliassime
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 1-2 (6-4, 6-7, 5-7)
| Felix Auger-Aliassime
|30/09/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Felix Auger-Aliassime
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Arthur Rinderknech
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-3)
| Quentin Halys