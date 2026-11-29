Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de noviembre de 2026.
El Celta de Vigo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca Balaidos ante Villareal este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota de 3 - 2 cosechada contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Sebastian Caceres, Marcos Alonso; Javi Rueda, Andres Antanon, Javi Galan, Ilaix Moriba; Hugo Alvarez, Williot Swedberg, Ferran Jutgla.
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero; Carlos Macia, Pape Gueye, Tajon Buchanan, Santi Comesana; Tani Oluwaseyi, Georges Mikautadze.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|23/04/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Villarreal
|26/08/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 4-3
| Celta
|05/05/2024
| LaLiga
| Celta
| 3-2
| Villarreal
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Celta
|08/11/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Levante
|31/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Celta
|25/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Betis
|18/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/11/2026
| Champions
| Slavia Prague
| 0-1
| Villarreal
|22/11/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-2
| Villarreal
|08/11/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|03/11/2026
| Champions
| Villarreal
| 0-6
| Paris Saint-Germain
|30/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-1
| Espanyol