Cristina Bucsa - Polina Kudermetova, en directo hoy: sigue el partido de Ningbo Open

Cristina Bucsa - Polina Kudermetova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Ningbo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de octubre de 2026.
La tenista española Cristina Bucsa(38) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Ningbo Open a la tenista uzbeka Polina Kudermetova(105) este martes no antes de las 08:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 1-2 (7-5, 6-7, 0-6)
| Polina Kudermetova
Últimos Resultados de Cristina Bucsa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Dayana Yastremska
| 2-1 (6-4, 5-7, 6-3)
| Cristina Bucsa
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Xinran Sun
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Cristina Bucsa
|25/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Semifinal)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Linda Noskova
Últimos Resultados de Polina Kudermetova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/10/2026
| Ningbo Open, Qualification (Sin Definir)
| Anastasia Zakharova
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Polina Kudermetova
|17/10/2026
| Ningbo Open, Qualification (Sin Definir)
| Polina Kudermetova
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Mananchaya Sawangkaew
|10/10/2026
| Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Polina Kudermetova
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Katie Volynets
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Polina Kudermetova
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Mirra Andreeva
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Clara Tauson
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Polina Kudermetova