Cristina Bucsa - Polina Kudermetova, en directo hoy: sigue el partido de Ningbo Open

Cristina Bucsa - Polina Kudermetova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Ningbo Open
Cristina Bucsa - Polina Kudermetova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Ningbo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 20 octubre 2026 7:32
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Madrid, 20 de octubre de 2026.

La tenista española Cristina Bucsa(38) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Ningbo Open a la tenista uzbeka Polina Kudermetova(105) este martes no antes de las 08:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 1-2 (7-5, 6-7, 0-6) Polina Kudermetova

Últimos Resultados de Cristina Bucsa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/10/2026 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Dayana Yastremska 2-1 (6-4, 5-7, 6-3) Cristina Bucsa
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Xinran Sun 2-0 (6-4, 7-5) Cristina Bucsa
25/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Semifinal) Cristina Bucsa 0-2 (6-7, 2-6) Linda Noskova

Últimos Resultados de Polina Kudermetova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/10/2026 Ningbo Open, Qualification (Sin Definir) Anastasia Zakharova 0-2 (3-6, 3-6) Polina Kudermetova
17/10/2026 Ningbo Open, Qualification (Sin Definir) Polina Kudermetova 2-0 (6-3, 6-4) Mananchaya Sawangkaew
10/10/2026 Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Polina Kudermetova 0-2 (2-6, 1-6) Katie Volynets
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Polina Kudermetova 0-2 (4-6, 1-6) Mirra Andreeva
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Clara Tauson 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Polina Kudermetova
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