Daniil Medvedev - Sho Shimabukuro, en directo hoy: sigue el partido de Almaty Open

Daniil Medvedev - Sho Shimabukuro: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Almaty Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de octubre de 2026.
El tenista ruso Daniil Medvedev(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Almaty Open al tenista japonés Sho Shimabukuro(109) este jueves no antes de las 11:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Daniil Medvedev
|16/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-3, 1-6, 6-3)
| Tommy Paul
|14/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Stefanos Tsitsipas
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Dalibor Svrcina
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Jan-Lennard Struff
Últimos Resultados de Sho Shimabukuro
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/10/2026
| Almaty Open (Dieciseisavos de final)
| Sho Shimabukuro
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-4)
| Roman Safiullin
|07/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Sho Shimabukuro
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Miomir Kecmanovic
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Sho Shimabukuro
|24/09/2026
| Hangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Sho Shimabukuro
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Hugo Gaston
|20/09/2026
| Davis Cup World Group 1 Main (Final)
| Anton Shepp
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Sho Shimabukuro