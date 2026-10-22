Daniil Medvedev - Sho Shimabukuro, en directo hoy: sigue el partido de Almaty Open

Daniil Medvedev - Sho Shimabukuro: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Almaty Open
Daniil Medvedev - Sho Shimabukuro: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Almaty Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 22 octubre 2026 10:32
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Madrid, 22 de octubre de 2026.

El tenista ruso Daniil Medvedev(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Almaty Open al tenista japonés Sho Shimabukuro(109) este jueves no antes de las 11:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-4) Daniil Medvedev
16/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-3, 1-6, 6-3) Tommy Paul
14/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 7-5) Stefanos Tsitsipas
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-3) Dalibor Svrcina
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Jan-Lennard Struff

Últimos Resultados de Sho Shimabukuro

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/10/2026 Almaty Open (Dieciseisavos de final) Sho Shimabukuro 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) Roman Safiullin
07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Sho Shimabukuro 0-2 (2-6, 4-6) Miomir Kecmanovic
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Denis Shapovalov 2-0 (7-5, 6-1) Sho Shimabukuro
24/09/2026 Hangzhou Open (Dieciseisavos de final) Sho Shimabukuro 0-2 (4-6, 4-6) Hugo Gaston
20/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Anton Shepp 0-2 (3-6, 3-6) Sho Shimabukuro
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