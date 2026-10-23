Daniil Medvedev - Terence Atmane, en directo hoy: sigue el partido de Almaty Open

Daniil Medvedev - Terence Atmane: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Almaty Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de octubre de 2026.
El tenista ruso Daniil Medvedev(5) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Almaty Open al tenista francés Terence Atmane(98) este viernes no antes de las 11:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Terence Atmane
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Daniil Medvedev
|15/01/2024
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Terence Atmane
| 1-2 (7-5, 2-6, 4-6, 0-1)
| Daniil Medvedev
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/10/2026
| Almaty Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Sho Shimabukuro
|17/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Daniil Medvedev
|16/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-3, 1-6, 6-3)
| Tommy Paul
|14/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Stefanos Tsitsipas
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Dalibor Svrcina
Últimos Resultados de Terence Atmane
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/10/2026
| Almaty Open (Octavos de final)
| Terence Atmane
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Mattia Bellucci
|20/10/2026
| Almaty Open (Dieciseisavos de final)
| Terence Atmane
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Rinky Hijikata
|05/10/2026
| Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir)
| Terence Atmane
| 1-1 (3-6, 6-4, 3-5)
| Bernard Tomic
|30/09/2026
| Jingshan (Dieciseisavos de final)
| Elias Ymer
| 1-1 (4-6, 7-5, 5-5)
| Terence Atmane
|24/09/2026
| Hangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Jaime Faria
| 2-1 (3-6, 7-6, 6-4)
| Terence Atmane