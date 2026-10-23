Daniil Medvedev - Terence Atmane, en directo hoy: sigue el partido de Almaty Open

Daniil Medvedev - Terence Atmane: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Almaty Open
Daniil Medvedev - Terence Atmane: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Almaty Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 23 octubre 2026 10:31
Seguir en

Madrid, 23 de octubre de 2026.

El tenista ruso Daniil Medvedev(5) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Almaty Open al tenista francés Terence Atmane(98) este viernes no antes de las 11:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Terence Atmane 0-2 (4-6, 4-6) Daniil Medvedev
15/01/2024 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Terence Atmane 1-2 (7-5, 2-6, 4-6, 0-1) Daniil Medvedev

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/10/2026 Almaty Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-1) Sho Shimabukuro
17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-4) Daniil Medvedev
16/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-3, 1-6, 6-3) Tommy Paul
14/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 7-5) Stefanos Tsitsipas
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-3) Dalibor Svrcina

Últimos Resultados de Terence Atmane

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/10/2026 Almaty Open (Octavos de final) Terence Atmane 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Mattia Bellucci
20/10/2026 Almaty Open (Dieciseisavos de final) Terence Atmane 2-0 (7-6, 6-2) Rinky Hijikata
05/10/2026 Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir) Terence Atmane 1-1 (3-6, 6-4, 3-5) Bernard Tomic
30/09/2026 Jingshan (Dieciseisavos de final) Elias Ymer 1-1 (4-6, 7-5, 5-5) Terence Atmane
24/09/2026 Hangzhou Open (Dieciseisavos de final) Jaime Faria 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) Terence Atmane
Contador

Contenido patrocinado