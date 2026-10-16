Daniil Medvedev - Tommy Paul, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Daniil Medvedev - Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de octubre de 2026.
El tenista ruso Daniil Medvedev(6) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista estadounidense Tommy Paul(18) este viernes no antes de las 12:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/03/2025
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Daniil Medvedev
|14/05/2024
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Daniil Medvedev
|17/03/2024
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Tommy Paul
| 1-2 (6-1, 6-7, 2-6)
| Daniil Medvedev
|29/09/2023
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Daniil Medvedev
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Stefanos Tsitsipas
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Dalibor Svrcina
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Jan-Lennard Struff
|05/10/2026
| China Open (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 1-0 (7-5, 5-3)
| Daniil Medvedev
|04/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Francisco Cerundolo
Últimos Resultados de Tommy Paul
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Zizou Bergs
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Valentin Vacherot
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Adolfo Vallejo
|30/09/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Tommy Paul
|06/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 0-3 (4-6, 3-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz