Daniil Medvedev - Tommy Paul, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Daniil Medvedev - Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Shanghai Rolex Masters
Daniil Medvedev - Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 16 octubre 2026 11:01
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Madrid, 16 de octubre de 2026.

El tenista ruso Daniil Medvedev(6) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista estadounidense Tommy Paul(18) este viernes no antes de las 12:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/03/2025 BNP Paribas Open (Octavos de final) Tommy Paul 0-2 (4-6, 0-6) Daniil Medvedev
14/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-1, 6-4) Daniil Medvedev
17/03/2024 BNP Paribas Open (Semifinal) Tommy Paul 1-2 (6-1, 6-7, 2-6) Daniil Medvedev
29/09/2023 China Open (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 0-2 (2-6, 1-6) Daniil Medvedev

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 7-5) Stefanos Tsitsipas
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-3) Dalibor Svrcina
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Jan-Lennard Struff
05/10/2026 China Open (Semifinal) Novak Djokovic 1-0 (7-5, 5-3) Daniil Medvedev
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-0 (7-6, 6-3) Francisco Cerundolo

Últimos Resultados de Tommy Paul

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Tommy Paul 2-0 (7-6, 6-4) Zizou Bergs
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-4, 6-2) Valentin Vacherot
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-2, 6-2) Adolfo Vallejo
30/09/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 2-0 (6-1, 6-2) Tommy Paul
06/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Tommy Paul 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) Carlos Alcaraz
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