Daniil Medvedev - Tommy Paul, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Daniil Medvedev - Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de octubre de 2026.

El tenista ruso Daniil Medvedev(6) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista estadounidense Tommy Paul(18) este viernes no antes de las 12:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 12/03/2025 BNP Paribas Open (Octavos de final) Tommy Paul 0-2 (4-6, 0-6) Daniil Medvedev 14/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-1, 6-4) Daniil Medvedev 17/03/2024 BNP Paribas Open (Semifinal) Tommy Paul 1-2 (6-1, 6-7, 2-6) Daniil Medvedev 29/09/2023 China Open (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 0-2 (2-6, 1-6) Daniil Medvedev

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 14/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 7-5) Stefanos Tsitsipas 12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-3) Dalibor Svrcina 10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Jan-Lennard Struff 05/10/2026 China Open (Semifinal) Novak Djokovic 1-0 (7-5, 5-3) Daniil Medvedev 04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-0 (7-6, 6-3) Francisco Cerundolo

Últimos Resultados de Tommy Paul