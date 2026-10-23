Deportivo Alavés - Málaga, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de octubre de 2026.
El Deportivo Alavés, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante Málaga este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Celta de Vigo, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 2 - 5 cosechada como local contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 22
| 9
|3
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 9
|4
| Champions
| Betis
| 19
| 9
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Sevilla
| 14
| 9
|7
| Permanencia
| Alavés
| 11
| 9
|18
| Descenso
| Elche
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Malaga
| 4
| 9
Onces iniciales probables
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Jonny Otto, Angel Perez, Abderrahman Rebbach, Ville Koski; Carles Alena, Antonio Blanco, Pablo Ibanez; Antonio Martinez, Lucas Boye.
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Fernando Calero, Angel Recio, Rafita; Carlos Dotor, Dani Lorenzo, Rafa Rodriguez; Adrian Nino, Adam Aznou, David Larrubia.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/05/2023
| LaLiga2
| Malaga
| 1-2
| Alavés
Últimos Resultados de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
|10/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Atlético
|19/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Alavés
|15/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Valencia
|12/09/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Alavés
Últimos Resultados de Málaga
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 2-5
| Real Sociedad
|09/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Espanyol
|20/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Malaga
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal
|13/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Malaga