Deportivo Alavés - Málaga, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de octubre de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mendizorroza ante Málaga este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Celta de Vigo, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 2 - 5 cosechada como local contra Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Nicolas Valentini, Angel Perez, Abderrahman Rebbach, Ville Koski; Carles Alena, Antonio Blanco, Pablo Ibanez; Mariano Diaz, Lucas Boye.MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Einar Galilea, Angel Recio, Rafita; Carlos Dotor, Dani Lorenzo, Ramon Enriquez; Adrian Nino, Adam Aznou, David Larrubia.

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