Onces Iniciales probables: Deportivo - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de noviembre de 2026.

El Deportivo, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Abanca-Riazor ante Barcelona este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra Deportivo Alavés, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada como local contra Villareal, añadiendo 3 puntos más a los 36 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 36 13 2 Champions Atlético 34 14 3 Champions Real Madrid 33 14 4 Champions Betis 27 14 5 Europa League Real Sociedad 22 13 6 Conference League Racing 20 14 12 Permanencia Deportivo 15 13 18 Descenso Getafe 12 13 19 Descenso Elche 11 14 20 Descenso Malaga 5 14

Onces iniciales probables

DEPORTIVO: Leo Roman; Adria Altimira, Miguel Loureiro, Giacomo Quagliata, Jose Gimenez; Mario Soriano, Marc Casado, Yeremay Hernandez, Lorenzo Amatucci; Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo.BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Joao Cancelo; Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Frenkie de Jong, Raphinha.

Últimos Resultados de Deportivo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/11/2026 LaLiga Alavés 3-1 Deportivo 07/11/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Deportivo 02/11/2026 LaLiga Deportivo 2-1 Osasuna 24/10/2026 LaLiga Atlético 1-0 Deportivo 16/10/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Levante

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