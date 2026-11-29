Onces Iniciales probables: Deportivo - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de noviembre de 2026.
El Deportivo, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Abanca-Riazor ante Barcelona este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra Deportivo Alavés, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada como local contra Villareal, añadiendo 3 puntos más a los 36 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 36
| 13
|2
| Champions
| Atlético
| 34
| 14
|3
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 14
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 14
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 13
|6
| Conference League
| Racing
| 20
| 14
|12
| Permanencia
| Deportivo
| 15
| 13
|18
| Descenso
| Getafe
| 12
| 13
|19
| Descenso
| Elche
| 11
| 14
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 14
Onces iniciales probables
DEPORTIVO: Leo Roman; Adria Altimira, Miguel Loureiro, Giacomo Quagliata, Jose Gimenez; Mario Soriano, Marc Casado, Yeremay Hernandez, Lorenzo Amatucci; Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Joao Cancelo; Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Frenkie de Jong, Raphinha.
Últimos Resultados de Deportivo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2026
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Deportivo
|07/11/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Deportivo
|02/11/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 2-1
| Osasuna
|24/10/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Deportivo
|16/10/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Levante
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/11/2026
| Champions
| Sabah FK
| 1-4
| Barcelona
|22/11/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-2
| Villarreal
|08/11/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|03/11/2026
| Champions
| Barcelona
| 3-0
| Aston Villa
|31/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 6-1
| Alavés