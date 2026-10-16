Deportivo - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de octubre de 2026.

El Deportivo, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Abanca-Riazor ante Levante este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Levante ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 3 cosechado como local contra Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 24 8 2 Champions Atlético 19 8 3 Champions Betis 19 8 4 Champions Real Madrid 18 8 5 Europa League Sevilla 14 8 6 Conference League Real Sociedad 13 8 8 Permanencia Deportivo 10 8 17 Permanencia Levante 6 7 18 Descenso Elche 6 8 19 Descenso Valencia 5 8 20 Descenso Malaga 4 8

Onces iniciales probables

DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Bright Ede, Giacomo Quagliata, Jose Gimenez; Diego Villares, Riki Rodriguez, Yeremay Hernandez, Mario Soriano, Luismi Cruz, Bil Nsongo.LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Ifeanyi Ndukwe, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan; Jon Olasagasti, Enzo Bardeli, Oriol Rey; Roger Brugue, Ivan Romero, Thiago Fernandez.

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