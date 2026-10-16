Deportivo - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de octubre de 2026.
El Deportivo, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Abanca-Riazor ante Levante este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Levante ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 3 cosechado como local contra Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 24
| 8
|2
| Champions
| Atlético
| 19
| 8
|3
| Champions
| Betis
| 19
| 8
|4
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|5
| Europa League
| Sevilla
| 14
| 8
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 13
| 8
|8
| Permanencia
| Deportivo
| 10
| 8
|17
| Permanencia
| Levante
| 6
| 7
|18
| Descenso
| Elche
| 6
| 8
|19
| Descenso
| Valencia
| 5
| 8
|20
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
Onces iniciales probables
DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Bright Ede, Giacomo Quagliata, Jose Gimenez; Diego Villares, Riki Rodriguez, Yeremay Hernandez, Mario Soriano, Luismi Cruz, Bil Nsongo.
LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Ifeanyi Ndukwe, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan; Jon Olasagasti, Enzo Bardeli, Oriol Rey; Roger Brugue, Ivan Romero, Thiago Fernandez.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2025
| LaLiga2
| Deportivo
| 1-2
| Levante
|24/10/2024
| LaLiga2
| Levante
| 2-1
| Deportivo
Últimos Resultados de Deportivo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Deportivo
|20/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Betis
|16/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 0-1
| Sevilla
|13/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Deportivo
|05/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Deportivo
Últimos Resultados de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-3
| Sevilla
|20/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Levante
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona
|06/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Levante
|29/08/2026
| LaLiga
| Levante
| 5-2
| Betis