Deportivo - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de octubre de 2026.

El Deportivo, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca-Riazor ante Levante este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Levante ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 3 cosechado en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

DEPORTIVO: .LEVANTE: .

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