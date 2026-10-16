Deportivo - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Deportivo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 16 octubre 2026 20:00
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Madrid, 16 de octubre de 2026.

El Deportivo, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca-Riazor ante Levante este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Levante ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 3 cosechado en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


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Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
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11/10/2026 LaLiga Real Sociedad 3-2 Deportivo
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16/09/2026 LaLiga Deportivo 0-1 Sevilla
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Últimos Resultados de Levante

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12/10/2026 LaLiga Levante 3-3 Sevilla
20/09/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Levante
13/09/2026 LaLiga Levante 2-4 Barcelona
06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante
29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis
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