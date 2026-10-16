Deportivo - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de octubre de 2026.
El Deportivo, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca-Riazor ante Levante este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Levante ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 3 cosechado en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
DEPORTIVO: .
LEVANTE: .
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2025
| LaLiga2
| Deportivo
| 1-2
| Levante
|24/10/2024
| LaLiga2
| Levante
| 2-1
| Deportivo
Últimos Resultados de Deportivo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Deportivo
|20/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Betis
|16/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 0-1
| Sevilla
|13/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Deportivo
|05/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Deportivo
Últimos Resultados de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-3
| Sevilla
|20/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Levante
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona
|06/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Levante
|29/08/2026
| LaLiga
| Levante
| 5-2
| Betis