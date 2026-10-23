Elena Rybakina - Katarzyna Kawa, en directo hoy: sigue el partido de Ningbo Open

Elena Rybakina - Katarzyna Kawa: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Ningbo Open
Elena Rybakina - Katarzyna Kawa: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Ningbo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 23 octubre 2026 12:02
Seguir en

Madrid, 23 de octubre de 2026.

La tenista kazaja Elena Rybakina(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Ningbo Open a la tenista polaca Katarzyna Kawa(128) este viernes no antes de las 13:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/10/2026 Ningbo Open (Octavos de final) Elena Rybakina 0-0 (5-0) Polina Kudermetova
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Elena Rybakina 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Alina Charaeva
12/09/2026 US Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) Elena Rybakina
11/09/2026 US Open WTA (Semifinal) Coco Gauff 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) Elena Rybakina
09/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Qinwen Zheng 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Katarzyna Kawa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/10/2026 Ningbo Open (Octavos de final) Katarzyna Kawa 2-0 (7-5, 6-2) Belinda Bencic
20/10/2026 Ningbo Open (Dieciseisavos de final) Katarzyna Kawa 2-1 (1-6, 6-2, 6-4) Daria Snigur
18/10/2026 Ningbo Open, Qualification (Sin Definir) Daria Snigur 0-1 (1-6, 0-2) Katarzyna Kawa
17/10/2026 Ningbo Open, Qualification (Sin Definir) Katarzyna Kawa 1-0 (6-1, 3-4) Katie Volynets
30/09/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Daria Snigur 2-1 (3-6, 6-4, 7-5) Katarzyna Kawa
Contador

Contenido patrocinado