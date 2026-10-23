Elena Rybakina - Katarzyna Kawa, en directo hoy: sigue el partido de Ningbo Open

Elena Rybakina - Katarzyna Kawa: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Ningbo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de octubre de 2026.
La tenista kazaja Elena Rybakina(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Ningbo Open a la tenista polaca Katarzyna Kawa(128) este viernes no antes de las 13:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/10/2026
| Ningbo Open (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 0-0 (5-0)
| Polina Kudermetova
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Elena Rybakina
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Alina Charaeva
|12/09/2026
| US Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 7-5, 2-6)
| Elena Rybakina
|11/09/2026
| US Open WTA (Semifinal)
| Coco Gauff
| 1-2 (6-3, 4-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|09/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-2 (6-3, 1-6, 4-6)
| Elena Rybakina
Últimos Resultados de Katarzyna Kawa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/10/2026
| Ningbo Open (Octavos de final)
| Katarzyna Kawa
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Belinda Bencic
|20/10/2026
| Ningbo Open (Dieciseisavos de final)
| Katarzyna Kawa
| 2-1 (1-6, 6-2, 6-4)
| Daria Snigur
|18/10/2026
| Ningbo Open, Qualification (Sin Definir)
| Daria Snigur
| 0-1 (1-6, 0-2)
| Katarzyna Kawa
|17/10/2026
| Ningbo Open, Qualification (Sin Definir)
| Katarzyna Kawa
| 1-0 (6-1, 3-4)
| Katie Volynets
|30/09/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Daria Snigur
| 2-1 (3-6, 6-4, 7-5)
| Katarzyna Kawa