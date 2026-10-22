Elena Rybakina - Polina Kudermetova, en directo hoy: sigue el partido de Ningbo Open

Madrid, 22 de octubre de 2026.
La tenista kazaja Elena Rybakina(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Ningbo Open a la tenista uzbeka Polina Kudermetova(105) este jueves no antes de las 13:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/06/2023
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Polina Kudermetova
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Elena Rybakina
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Elena Rybakina
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Alina Charaeva
|12/09/2026
| US Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 7-5, 2-6)
| Elena Rybakina
|11/09/2026
| US Open WTA (Semifinal)
| Coco Gauff
| 1-2 (6-3, 4-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|09/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-2 (6-3, 1-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Naomi Osaka
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Elena Rybakina
Últimos Resultados de Polina Kudermetova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/10/2026
| Ningbo Open (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Polina Kudermetova
|18/10/2026
| Ningbo Open, Qualification (Sin Definir)
| Anastasia Zakharova
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Polina Kudermetova
|17/10/2026
| Ningbo Open, Qualification (Sin Definir)
| Polina Kudermetova
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Mananchaya Sawangkaew
|10/10/2026
| Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Polina Kudermetova
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Katie Volynets
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Polina Kudermetova
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Mirra Andreeva