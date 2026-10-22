Elena Rybakina - Polina Kudermetova, en directo hoy: sigue el partido de Ningbo Open

Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 22 octubre 2026 13:19
Seguir en

Madrid, 22 de octubre de 2026.

La tenista kazaja Elena Rybakina(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Ningbo Open a la tenista uzbeka Polina Kudermetova(105) este jueves no antes de las 13:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/06/2023 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Polina Kudermetova 0-2 (4-6, 2-6) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Elena Rybakina 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Alina Charaeva
12/09/2026 US Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) Elena Rybakina
11/09/2026 US Open WTA (Semifinal) Coco Gauff 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) Elena Rybakina
09/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Qinwen Zheng 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) Elena Rybakina
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Naomi Osaka 0-2 (1-6, 4-6) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Polina Kudermetova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/10/2026 Ningbo Open (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (6-7, 2-6) Polina Kudermetova
18/10/2026 Ningbo Open, Qualification (Sin Definir) Anastasia Zakharova 0-2 (3-6, 3-6) Polina Kudermetova
17/10/2026 Ningbo Open, Qualification (Sin Definir) Polina Kudermetova 2-0 (6-3, 6-4) Mananchaya Sawangkaew
10/10/2026 Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Polina Kudermetova 0-2 (2-6, 1-6) Katie Volynets
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Polina Kudermetova 0-2 (4-6, 1-6) Mirra Andreeva

¡Break para Elena Rybakina en el juego inicial del primer set!

¡Break para Elena Rybakina en el juego inicial del primer set!

Contador

Contenido patrocinado