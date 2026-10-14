Elina Svitolina - Liudmila Samsonova, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Elina Svitolina - Liudmila Samsonova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wuhan Tennis Open
Elina Svitolina - Liudmila Samsonova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 14 octubre 2026 4:02
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Madrid, 14 de octubre de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista rusa Liudmila Samsonova(43) este miércoles no antes de las 05:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Liudmila Samsonova 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) Elina Svitolina

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/10/2026 China Open (Cuartos de final) Qinwen Zheng 2-0 (6-3, 7-6) Elina Svitolina
07/10/2026 China Open (Octavos de final) Ann Li 0-2 (2-6, 3-6) Elina Svitolina
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (4-6, 5-7) Elina Svitolina
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 1-2 (6-1, 4-6, 2-6) Elina Svitolina
27/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 6-7) Linda Noskova

Últimos Resultados de Liudmila Samsonova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/10/2026 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 1-2 (1-6, 7-5, 2-6) Liudmila Samsonova
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) Liudmila Samsonova
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Linda Fruhvirtova 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) Liudmila Samsonova
19/09/2026 Guadalajara Open Akron (Semifinal) Liudmila Samsonova 0-2 (6-7, 2-6) Peyton Stearns
18/09/2026 Guadalajara Open Akron (Cuartos de final) Marta Kostyuk 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Liudmila Samsonova
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