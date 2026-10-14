Elina Svitolina - Liudmila Samsonova, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Elina Svitolina - Liudmila Samsonova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de octubre de 2026.
La tenista ucraniana Elina Svitolina(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista rusa Liudmila Samsonova(43) este miércoles no antes de las 05:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/06/2026
| Bad Homburg Open (Octavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 1-2 (6-3, 3-6, 2-6)
| Elina Svitolina
Últimos Resultados de Elina Svitolina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Elina Svitolina
|07/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Ann Li
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Elina Svitolina
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Elina Svitolina
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Katerina Siniakova
| 1-2 (6-1, 4-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|27/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Linda Noskova
Últimos Resultados de Liudmila Samsonova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Katerina Siniakova
| 1-2 (1-6, 7-5, 2-6)
| Liudmila Samsonova
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-2)
| Liudmila Samsonova
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Linda Fruhvirtova
| 1-2 (2-6, 6-3, 3-6)
| Liudmila Samsonova
|19/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Semifinal)
| Liudmila Samsonova
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Peyton Stearns
|18/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Cuartos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Liudmila Samsonova