Elina Svitolina - Liudmila Samsonova, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Elina Svitolina - Liudmila Samsonova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de octubre de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista rusa Liudmila Samsonova(43) este miércoles no antes de las 05:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 23/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Liudmila Samsonova 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) Elina Svitolina

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 09/10/2026 China Open (Cuartos de final) Qinwen Zheng 2-0 (6-3, 7-6) Elina Svitolina 07/10/2026 China Open (Octavos de final) Ann Li 0-2 (2-6, 3-6) Elina Svitolina 05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (4-6, 5-7) Elina Svitolina 03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 1-2 (6-1, 4-6, 2-6) Elina Svitolina 27/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 6-7) Linda Noskova

Últimos Resultados de Liudmila Samsonova