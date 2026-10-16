Elina Svitolina - Sonay Kartal, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Elina Svitolina - Sonay Kartal: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wuhan Tennis Open
Elina Svitolina - Sonay Kartal: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 16 octubre 2026 5:30
Seguir en

Madrid, 16 de octubre de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(6) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista británica Sonay Kartal(170) este viernes no antes de las 06:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/01/2026 ASB Classic (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-4, 6-7, 7-6) Sonay Kartal
25/04/2025 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Sonay Kartal 0-2 (3-6, 1-6) Elina Svitolina

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/10/2026 Wuhan Tennis Open (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-4) Hanyu Guo
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-2, 5-7, 6-2) Liudmila Samsonova
09/10/2026 China Open (Cuartos de final) Qinwen Zheng 2-0 (6-3, 7-6) Elina Svitolina
07/10/2026 China Open (Octavos de final) Ann Li 0-2 (2-6, 3-6) Elina Svitolina
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (4-6, 5-7) Elina Svitolina

Últimos Resultados de Sonay Kartal

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/10/2026 Wuhan Tennis Open (Octavos de final) Jasmine Paolini 0-2 (2-6, 0-6) Sonay Kartal
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Sonay Kartal 2-0 (6-0, 7-5) Belinda Bencic
12/10/2026 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Anhelina Kalinina 0-2 (5-7, 3-6) Sonay Kartal
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Alina Charaeva 2-0 (6-4, 6-1) Sonay Kartal
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Sonay Kartal 2-0 (6-3, 6-2) Xinyu Wang
Contador

Contenido patrocinado