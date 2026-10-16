Elina Svitolina - Sonay Kartal, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Elina Svitolina - Sonay Kartal: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de octubre de 2026.
La tenista ucraniana Elina Svitolina(6) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista británica Sonay Kartal(170) este viernes no antes de las 06:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/01/2026
| ASB Classic (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-4, 6-7, 7-6)
| Sonay Kartal
|25/04/2025
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Sonay Kartal
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Elina Svitolina
Últimos Resultados de Elina Svitolina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Hanyu Guo
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-2)
| Liudmila Samsonova
|09/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Elina Svitolina
|07/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Ann Li
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Elina Svitolina
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Elina Svitolina
Últimos Resultados de Sonay Kartal
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Octavos de final)
| Jasmine Paolini
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Sonay Kartal
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Sonay Kartal
| 2-0 (6-0, 7-5)
| Belinda Bencic
|12/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Anhelina Kalinina
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Sonay Kartal
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Alina Charaeva
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Sonay Kartal
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Sonay Kartal
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Xinyu Wang