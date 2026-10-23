Flavio Cobolli - Brandon Nakashima, en directo hoy: sigue el partido de Lyon Open

Flavio Cobolli - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Lyon Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de octubre de 2026.

El tenista italiano Flavio Cobolli(6) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Lyon Open al tenista estadounidense Brandon Nakashima(17) este viernes no antes de las 19:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/04/2025 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (7-5, 6-3) Flavio Cobolli

Últimos Resultados de Flavio Cobolli

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/10/2026 Lyon Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 2-0 (6-2, 6-4) Stan Wawrinka 09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Adrian Mannarino 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) Flavio Cobolli 01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Roman Safiullin 2-0 (6-3, 6-2) Flavio Cobolli 26/09/2026 Laver Cup (Final) Flavio Cobolli 1-2 (3-6, 6-2, 7-10) Learner Tien 05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 3-1 (6-7, 6-3, 6-0, 6-3) Flavio Cobolli

Últimos Resultados de Brandon Nakashima