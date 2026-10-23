Flavio Cobolli - Brandon Nakashima, en directo hoy: sigue el partido de Lyon Open

Flavio Cobolli - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Lyon Open
Flavio Cobolli - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Lyon Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 23 octubre 2026 18:02
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Madrid, 23 de octubre de 2026.

El tenista italiano Flavio Cobolli(6) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Lyon Open al tenista estadounidense Brandon Nakashima(17) este viernes no antes de las 19:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/04/2025 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (7-5, 6-3) Flavio Cobolli

Últimos Resultados de Flavio Cobolli

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/10/2026 Lyon Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 2-0 (6-2, 6-4) Stan Wawrinka
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Adrian Mannarino 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) Flavio Cobolli
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Roman Safiullin 2-0 (6-3, 6-2) Flavio Cobolli
26/09/2026 Laver Cup (Final) Flavio Cobolli 1-2 (3-6, 6-2, 7-10) Learner Tien
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 3-1 (6-7, 6-3, 6-0, 6-3) Flavio Cobolli

Últimos Resultados de Brandon Nakashima

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/10/2026 Lyon Open (Octavos de final) Kyrian Jacquet 0-2 (4-6, 3-6) Brandon Nakashima
20/10/2026 Lyon Open (Dieciseisavos de final) Hamad Medjedovic 1-2 (6-7, 7-6, 2-6) Brandon Nakashima
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alexander Bublik 2-1 (6-7, 6-3, 7-6) Brandon Nakashima
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Matteo Berrettini 0-2 (6-7, 5-7) Brandon Nakashima
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 0-2 (3-6, 2-6) Ugo Humbert
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