Flavio Cobolli - Brandon Nakashima, en directo hoy: sigue el partido de Lyon Open

Flavio Cobolli - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Lyon Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de octubre de 2026.
El tenista italiano Flavio Cobolli(6) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Lyon Open al tenista estadounidense Brandon Nakashima(17) este viernes no antes de las 19:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/04/2025
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Flavio Cobolli
Últimos Resultados de Flavio Cobolli
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/10/2026
| Lyon Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Stan Wawrinka
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Adrian Mannarino
| 2-1 (6-1, 4-6, 6-3)
| Flavio Cobolli
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Roman Safiullin
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Flavio Cobolli
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Flavio Cobolli
| 1-2 (3-6, 6-2, 7-10)
| Learner Tien
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Blockx
| 3-1 (6-7, 6-3, 6-0, 6-3)
| Flavio Cobolli
Últimos Resultados de Brandon Nakashima
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/10/2026
| Lyon Open (Octavos de final)
| Kyrian Jacquet
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Brandon Nakashima
|20/10/2026
| Lyon Open (Dieciseisavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 1-2 (6-7, 7-6, 2-6)
| Brandon Nakashima
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alexander Bublik
| 2-1 (6-7, 6-3, 7-6)
| Brandon Nakashima
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Brandon Nakashima
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Ugo Humbert