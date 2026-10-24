Flavio Cobolli - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de Lyon Open

Flavio Cobolli - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Lyon Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de octubre de 2026.
El tenista italiano Flavio Cobolli(6) se enfrenta en Semifinal del torneo Lyon Open al tenista italiano Lorenzo Musetti(26) este sábado no antes de las 15:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/08/2025
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-3, 6-2, 2-0)
| Flavio Cobolli
Últimos Resultados de Flavio Cobolli
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/10/2026
| Lyon Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-4)
| Brandon Nakashima
|22/10/2026
| Lyon Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Stan Wawrinka
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Adrian Mannarino
| 2-1 (6-1, 4-6, 6-3)
| Flavio Cobolli
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Roman Safiullin
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Flavio Cobolli
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Flavio Cobolli
| 1-2 (3-6, 6-2, 7-10)
| Learner Tien
Últimos Resultados de Lorenzo Musetti
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/10/2026
| Lyon Open (Cuartos de final)
| Luca Van Assche
| 1-2 (6-7, 7-6, 4-6)
| Lorenzo Musetti
|21/10/2026
| Lyon Open (Octavos de final)
| Moise Kouame
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Lorenzo Musetti
|19/10/2026
| Lyon Open (Dieciseisavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Lorenzo Musetti
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Yi Zhou
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-6)
| Lorenzo Musetti
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Dane Sweeny
| 3-1 (3-6, 6-1, 6-2, 6-2)
| Lorenzo Musetti