Flavio Cobolli - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de Lyon Open

Flavio Cobolli - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Lyon Open
Flavio Cobolli - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Lyon Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 24 octubre 2026 14:31
Seguir en

Madrid, 24 de octubre de 2026.

El tenista italiano Flavio Cobolli(6) se enfrenta en Semifinal del torneo Lyon Open al tenista italiano Lorenzo Musetti(26) este sábado no antes de las 15:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/08/2025 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-3, 6-2, 2-0) Flavio Cobolli

Últimos Resultados de Flavio Cobolli

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/10/2026 Lyon Open (Cuartos de final) Flavio Cobolli 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) Brandon Nakashima
22/10/2026 Lyon Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 2-0 (6-2, 6-4) Stan Wawrinka
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Adrian Mannarino 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) Flavio Cobolli
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Roman Safiullin 2-0 (6-3, 6-2) Flavio Cobolli
26/09/2026 Laver Cup (Final) Flavio Cobolli 1-2 (3-6, 6-2, 7-10) Learner Tien

Últimos Resultados de Lorenzo Musetti

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/10/2026 Lyon Open (Cuartos de final) Luca Van Assche 1-2 (6-7, 7-6, 4-6) Lorenzo Musetti
21/10/2026 Lyon Open (Octavos de final) Moise Kouame 0-2 (4-6, 4-6) Lorenzo Musetti
19/10/2026 Lyon Open (Dieciseisavos de final) Matteo Arnaldi 0-2 (1-6, 4-6) Lorenzo Musetti
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Yi Zhou 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Lorenzo Musetti
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Dane Sweeny 3-1 (3-6, 6-1, 6-2, 6-2) Lorenzo Musetti
Contador

Contenido patrocinado