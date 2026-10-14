Karolina Muchova - Caty McNally, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Karolina Muchova - Caty McNally: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de octubre de 2026.
La tenista checa Karolina Muchova(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista estadounidense Caty McNally(70) este miércoles no antes de las 06:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Karolina Muchova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Nikola Bartunkova
|06/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (7-5, 1-6, 7-6)
| Naomi Osaka
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-2)
| Liudmila Samsonova
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Katie Boulter
|27/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Final)
| Anhelina Kalinina
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Karolina Muchova
Últimos Resultados de Caty McNally
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Caty McNally
| 2-1 (2-6, 7-6, 6-4)
| Yulia Starodubtseva
|11/10/2026
| Wuhan Tennis Open, Qualification (Octavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 1-2 (4-6, 6-4, 1-6)
| Caty McNally
|10/10/2026
| Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Yue Yuan
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Caty McNally
|30/09/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Caty McNally
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Dayana Yastremska
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Emma Navarro
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-3)
| Caty McNally