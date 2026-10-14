Karolina Muchova - Caty McNally, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Karolina Muchova - Caty McNally: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wuhan Tennis Open
Karolina Muchova - Caty McNally: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 14 octubre 2026 5:31
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Madrid, 14 de octubre de 2026.

La tenista checa Karolina Muchova(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista estadounidense Caty McNally(70) este miércoles no antes de las 06:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Karolina Muchova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/10/2026 China Open (Cuartos de final) Karolina Muchova 0-2 (3-6, 0-6) Nikola Bartunkova
06/10/2026 China Open (Octavos de final) Karolina Muchova 2-1 (7-5, 1-6, 7-6) Naomi Osaka
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) Liudmila Samsonova
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Karolina Muchova 2-0 (7-6, 6-1) Katie Boulter
27/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Final) Anhelina Kalinina 0-2 (2-6, 3-6) Karolina Muchova

Últimos Resultados de Caty McNally

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/10/2026 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Caty McNally 2-1 (2-6, 7-6, 6-4) Yulia Starodubtseva
11/10/2026 Wuhan Tennis Open, Qualification (Octavos de final) Lanlana Tararudee 1-2 (4-6, 6-4, 1-6) Caty McNally
10/10/2026 Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Yue Yuan 0-2 (2-6, 3-6) Caty McNally
30/09/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Caty McNally 0-2 (3-6, 4-6) Dayana Yastremska
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Emma Navarro 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) Caty McNally
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