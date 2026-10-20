Liverpool - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Liverpool - Villareal: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de octubre de 2026.
El Liverpool se enfrenta en Fase de Grupos (III) al Villareal este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Anfield
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 6
| 2
|2
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Aston Villa
| 6
| 2
|4
| VfB Stuttgart
| 6
| 2
|5
| Liverpool
| 6
| 2
|6
| Sporting CP
| 6
| 2
|7
| Arsenal
| 6
| 2
|8
| Real Madrid
| 6
| 2
|9
| Real Betis
| 6
| 2
|10
| Bayern Munich
| 4
| 2
|11
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 2
|12
| Como
| 3
| 2
|13
| Manchester United
| 3
| 2
|14
| Villareal
| 3
| 2
|15
| Atlético de Madrid
| 3
| 2
|16
| Club Brugge
| 3
| 2
|17
| Manchester City
| 3
| 2
|18
| Borussia Dortmund
| 3
| 2
|19
| Lens
| 3
| 2
|20
| AEK Athens
| 3
| 2
|21
| Leipzig
| 3
| 2
|22
| Sabah FK
| 3
| 2
|23
| Feyenoord
| 3
| 2
|24
| Bodo/Glimt
| 3
| 2
|25
| Roma
| 1
| 2
|26
| PSV Eindhoven
| 1
| 2
|27
| Viking
| 1
| 2
|28
| Fenerbahce
| 1
| 2
|29
| Inter
| 0
| 2
|30
| Oporto
| 0
| 2
|31
| Slavia Prague
| 0
| 2
|32
| Napoles
| 0
| 2
|33
| LASK
| 0
| 2
|34
| Lille
| 0
| 2
|35
| Galatasaray
| 0
| 2
|36
| Slovan Bratislava
| 0
| 2
Onces iniciales probables
LIVERPOOL: Alisson Becker; Virgil van Dijk, Ronald Araujo, Milos Kerkez, Jeremy Jacquet; Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Bradley Barcola, Ryan Gravenberch, Alexander Isak.
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Nathan Saliba, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
Últimos Resultados de Liverpool
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/10/2026
| Champions
| LASK
| 3-6
| Liverpool
|09/09/2026
| Champions
| Liverpool
| 2-1
| Atlético
|14/04/2026
| Champions
| Liverpool
| 0-2
| Paris Saint-Germain
|08/04/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 2-0
| Liverpool
|18/03/2026
| Champions
| Liverpool
| 4-0
| Galatasaray
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Elche
|13/10/2026
| Champions
| Villarreal
| 3-1
| SSC Napoli
|10/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Villarreal
|20/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Levante
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal