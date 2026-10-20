Liverpool - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Liverpool - Villareal: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions
Onces Iniciales probables: Liverpool - Villareal: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 20 octubre 2026 16:00
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Madrid, 20 de octubre de 2026.

El Liverpool se enfrenta en Fase de Grupos (III) al Villareal este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Anfield

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 6 2
2 Barcelona 6 2
3 Aston Villa 6 2
4 VfB Stuttgart 6 2
5 Liverpool 6 2
6 Sporting CP 6 2
7 Arsenal 6 2
8 Real Madrid 6 2
9 Real Betis 6 2
10 Bayern Munich 4 2
11 Shakhtar Donetsk 4 2
12 Como 3 2
13 Manchester United 3 2
14 Villareal 3 2
15 Atlético de Madrid 3 2
16 Club Brugge 3 2
17 Manchester City 3 2
18 Borussia Dortmund 3 2
19 Lens 3 2
20 AEK Athens 3 2
21 Leipzig 3 2
22 Sabah FK 3 2
23 Feyenoord 3 2
24 Bodo/Glimt 3 2
25 Roma 1 2
26 PSV Eindhoven 1 2
27 Viking 1 2
28 Fenerbahce 1 2
29 Inter 0 2
30 Oporto 0 2
31 Slavia Prague 0 2
32 Napoles 0 2
33 LASK 0 2
34 Lille 0 2
35 Galatasaray 0 2
36 Slovan Bratislava 0 2

Onces iniciales probables

LIVERPOOL: Alisson Becker; Virgil van Dijk, Ronald Araujo, Milos Kerkez, Jeremy Jacquet; Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Bradley Barcola, Ryan Gravenberch, Alexander Isak.
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Nathan Saliba, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

Últimos Resultados de Liverpool

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/10/2026 Champions LASK 3-6 Liverpool
09/09/2026 Champions Liverpool 2-1 Atlético
14/04/2026 Champions Liverpool 0-2 Paris Saint-Germain
08/04/2026 Champions Paris Saint-Germain 2-0 Liverpool
18/03/2026 Champions Liverpool 4-0 Galatasaray

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/10/2026 LaLiga Villarreal 0-0 Elche
13/10/2026 Champions Villarreal 3-1 SSC Napoli
10/10/2026 LaLiga Real Madrid 1-0 Villarreal
20/09/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Levante
17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal
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