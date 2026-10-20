Liverpool - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Liverpool - Villareal: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions
Onces Iniciales confirmados: Liverpool - Villareal: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 20 octubre 2026 20:02
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Madrid, 20 de octubre de 2026.

El Liverpool se enfrenta en Fase de Grupos (III) al Villareal este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Anfield

Onces iniciales confirmados


LIVERPOOL: Alisson Becker; Jeremy Jacquet, Ronald Araujo, Konstantinos Tsimikas, Virgil van Dijk; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo, Rio Ngumoha, Trey Nyoni, Lewis Koumas.

VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesana, Nathan Saliba, Pape Gueye; Tajon Buchanan, Georges Mikautadze, Alberto Moleiro.

Últimos Resultados de Liverpool

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/10/2026 Champions LASK 3-6 Liverpool
09/09/2026 Champions Liverpool 2-1 Atlético
14/04/2026 Champions Liverpool 0-2 Paris Saint-Germain
08/04/2026 Champions Paris Saint-Germain 2-0 Liverpool
18/03/2026 Champions Liverpool 4-0 Galatasaray

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/10/2026 LaLiga Villarreal 0-0 Elche
13/10/2026 Champions Villarreal 3-1 SSC Napoli
10/10/2026 LaLiga Real Madrid 1-0 Villarreal
20/09/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Levante
17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal
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