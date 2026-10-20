Liverpool - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Liverpool - Villareal: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de octubre de 2026.
El Liverpool se enfrenta en Fase de Grupos (III) al Villareal este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Anfield
Onces iniciales confirmados
LIVERPOOL: Alisson Becker; Jeremy Jacquet, Ronald Araujo, Konstantinos Tsimikas, Virgil van Dijk; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo, Rio Ngumoha, Trey Nyoni, Lewis Koumas.
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesana, Nathan Saliba, Pape Gueye; Tajon Buchanan, Georges Mikautadze, Alberto Moleiro.
Últimos Resultados de Liverpool
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/10/2026
| Champions
| LASK
| 3-6
| Liverpool
|09/09/2026
| Champions
| Liverpool
| 2-1
| Atlético
|14/04/2026
| Champions
| Liverpool
| 0-2
| Paris Saint-Germain
|08/04/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 2-0
| Liverpool
|18/03/2026
| Champions
| Liverpool
| 4-0
| Galatasaray
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Elche
|13/10/2026
| Champions
| Villarreal
| 3-1
| SSC Napoli
|10/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Villarreal
|20/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Levante
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal