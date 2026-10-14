Magdalena Frech - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Magdalena Frech - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wuhan Tennis Open
Magdalena Frech - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 14 octubre 2026 4:03
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Madrid, 14 de octubre de 2026.

La tenista polaca Magdalena Frech(56) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista polaca Iga Swiatek(9) este miércoles no antes de las 05:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Magdalena Frech

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/10/2026 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Mananchaya Sawangkaew 0-2 (3-6, 6-7) Magdalena Frech
11/10/2026 Wuhan Tennis Open, Qualification (Octavos de final) Magdalena Frech 0-2 (6-7, 4-6) Aoi Ito
10/10/2026 Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Magdalena Frech 1-0 (6-4, 4-1) Moyuka Uchijima
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Nikola Bartunkova 2-0 (6-2, 6-2) Magdalena Frech
30/09/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Elsa Jacquemot 1-2 (5-7, 6-3, 4-6) Magdalena Frech

Últimos Resultados de Iga Swiatek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/10/2026 China Open (Cuartos de final) Elise Mertens 2-0 (7-6, 6-3) Iga Swiatek
07/10/2026 China Open (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (1-6, 3-6) Iga Swiatek
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Donna Vekic 1-2 (6-4, 6-7, 2-6) Iga Swiatek
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Xinyu Gao 0-2 (2-6, 3-6) Iga Swiatek
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Iga Swiatek 0-2 (5-7, 3-6) Qinwen Zheng
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