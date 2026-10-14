Magdalena Frech - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Magdalena Frech - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de octubre de 2026.
La tenista polaca Magdalena Frech(56) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista polaca Iga Swiatek(9) este miércoles no antes de las 05:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Magdalena Frech
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Mananchaya Sawangkaew
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Magdalena Frech
|11/10/2026
| Wuhan Tennis Open, Qualification (Octavos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Aoi Ito
|10/10/2026
| Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Magdalena Frech
| 1-0 (6-4, 4-1)
| Moyuka Uchijima
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Magdalena Frech
|30/09/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Elsa Jacquemot
| 1-2 (5-7, 6-3, 4-6)
| Magdalena Frech
Últimos Resultados de Iga Swiatek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Iga Swiatek
|07/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Donna Vekic
| 1-2 (6-4, 6-7, 2-6)
| Iga Swiatek
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Xinyu Gao
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Qinwen Zheng