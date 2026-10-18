Málaga 0 - 1 Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 18 octubre 2026 18:49
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Madrid, 18 de octubre de 2026.

El Málaga, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio La Rosaleda ante Real Sociedad este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Sociedad ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada como local contra Deportivo, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Fernando Calero, Angel Recio, Jose Salinas; Izan Merino, Carlos Dotor, Adrian Nino, David Larrubia, Pablo Martinez, Chupe.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Hector Fort, Igor Zubeldia, Sergio Gomez, Jon Martin; Ander Barrenetxea, Carlos Soler, Yangel Herrera, Luka Sucic, Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal.

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/10/2026 LaLiga Malaga 1-1 Espanyol
20/09/2026 LaLiga Getafe 1-0 Malaga
17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal
13/09/2026 LaLiga Celta 1-1 Malaga
06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante

Últimos Resultados de Real Sociedad

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/10/2026 LaLiga Real Sociedad 3-2 Deportivo
20/09/2026 LaLiga Valencia 2-3 Real Sociedad
13/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-3 Atlético
07/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Sociedad
03/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-0 Celta

18' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

18' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

17' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

17' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

16' Takefusa Kubo (Real Sociedad) saca un córner en corto desde la derecha.

16' Takefusa Kubo (Real Sociedad) saca un córner en corto desde la derecha.

15' Posesión de balón: Málaga: 51 %, Real Sociedad: 49 %.

15' Posesión de balón: Málaga: 51 %, Real Sociedad: 49 %.

15' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

14' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

14' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

13' Saque de portería para Real Sociedad.

13' Saque de portería para Real Sociedad.

13' Angel Recio prueba suerte, pero su remate va sin peligro.

13' Angel Recio prueba suerte, pero su remate va sin peligro.

13' Mamadou Sarr alivia la presión con un despeje.

13' Mamadou Sarr alivia la presión con un despeje.

13' Pablo Martinez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

13' Pablo Martinez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

12' Jon Martin alivia la presión con un despeje.

12' Jon Martin alivia la presión con un despeje.

12' Málaga tiene el control del balón.

12' Málaga tiene el control del balón.

11' Jon Gorrotxategi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

11' Jon Gorrotxategi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

11' Fernando Calero Málaga intercepta un centro dirigido al área.

11' Fernando Calero Málaga intercepta un centro dirigido al área.

11' Takefusa Kubo saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

11' Takefusa Kubo saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

11' Posesión de balón: Málaga: 48 %, Real Sociedad: 52 %.

11' Posesión de balón: Málaga: 48 %, Real Sociedad: 52 %.

10' Fernando Calero rechaza con éxito el disparo.

10' Fernando Calero rechaza con éxito el disparo.

10' Un remate de Mikel Oyarzabal es rechazado.

10' Un remate de Mikel Oyarzabal es rechazado.

9' Jon Martin alivia la presión con un despeje.

9' Jon Martin alivia la presión con un despeje.

9' Málaga tiene el control del balón.

9' Málaga tiene el control del balón.

8' Málaga tiene el control del balón.

8' Málaga tiene el control del balón.

7' El árbitro pita tiro libre a Ander Barrenetxea (Real Sociedad) por zancadillear a Rafita.

7' El árbitro pita tiro libre a Ander Barrenetxea (Real Sociedad) por zancadillear a Rafita.

7' Jon Martin Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área.

7' Jon Martin Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área.

6' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Mamadou Sarr alivia la presión con un despeje.

6' Mamadou Sarr alivia la presión con un despeje.

6' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

6' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

6' Real Sociedad tiene el control del balón.

6' Real Sociedad tiene el control del balón.

5' Posesión de balón: Málaga: 50 %, Real Sociedad: 50 %.

5' Posesión de balón: Málaga: 50 %, Real Sociedad: 50 %.

5' Adrian Nino es penalizado por empujar a Mamadou Sarr

5' Adrian Nino es penalizado por empujar a Mamadou Sarr

5' Centro de Jose Salinas Málaga que llega con éxito a un compañero en el área.

5' Centro de Jose Salinas Málaga que llega con éxito a un compañero en el área.

4' G O O O O O O L - marca el Real Sociedad.

4' G O O O O O O L - marca el Real Sociedad.

3' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Real Sociedad tiene el control del balón.

3' Real Sociedad tiene el control del balón.

3' Mamadou Sarr alivia la presión con un despeje.

3' Mamadou Sarr alivia la presión con un despeje.

2' Málaga tiene el control del balón.

2' Málaga tiene el control del balón.

1' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Málaga saca, y da comienzo el partido.

1' Málaga saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio La Rosaleda. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio La Rosaleda. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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