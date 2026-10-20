Paris Saint-Germain - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Paris Saint-Germain - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions
Onces Iniciales probables: Paris Saint-Germain - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 20 octubre 2026 16:00
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Madrid, 20 de octubre de 2026.

El Paris Saint-Germain se enfrenta en Fase de Grupos (III) al Barcelona este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Parc des Princes

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 6 2
2 Barcelona 6 2
3 Aston Villa 6 2
4 VfB Stuttgart 6 2
5 Liverpool 6 2
6 Sporting CP 6 2
7 Arsenal 6 2
8 Real Madrid 6 2
9 Real Betis 6 2
10 Bayern Munich 4 2
11 Shakhtar Donetsk 4 2
12 Como 3 2
13 Manchester United 3 2
14 Villareal 3 2
15 Atlético de Madrid 3 2
16 Club Brugge 3 2
17 Manchester City 3 2
18 Borussia Dortmund 3 2
19 Lens 3 2
20 AEK Athens 3 2
21 Leipzig 3 2
22 Sabah FK 3 2
23 Feyenoord 3 2
24 Bodo/Glimt 3 2
25 Roma 1 2
26 PSV Eindhoven 1 2
27 Viking 1 2
28 Fenerbahce 1 2
29 Inter 0 2
30 Oporto 0 2
31 Slavia Prague 0 2
32 Napoles 0 2
33 LASK 0 2
34 Lille 0 2
35 Galatasaray 0 2
36 Slovan Bratislava 0 2

Onces iniciales probables

PARIS SAINT-GERMAIN: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Warren Zaire-Emery; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia.
BARCELONA: Joan Garcia; Pau Cubarsi, Joao Cancelo, Xavi Espart, Gerard Martin; Fermin Lopez, Rodri, Pedri, Anthony Gordon, Lamine Yamal, Raphinha.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/10/2025 Champions League Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain
16/04/2024 Champions League Final Stage Barcelona 1-4 Paris Saint-Germain
10/04/2024 Champions League Final Stage Paris Saint-Germain 2-3 Barcelona

Últimos Resultados de Paris Saint-Germain

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/10/2026 Champions Manchester City 2-4 Paris Saint-Germain
09/09/2026 Champions Paris Saint-Germain 6-1 Slovan Bratislava
30/05/2026 Champions Paris Saint-Germain 5-4 Arsenal
06/05/2026 Champions Bayern Munich 1-1 Paris Saint-Germain
28/04/2026 Champions Paris Saint-Germain 5-4 Bayern Munich

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona
13/10/2026 Champions Galatasaray 1-4 Barcelona
10/10/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe
19/09/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Barcelona
16/09/2026 LaLiga Barcelona 7-2 Racing
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