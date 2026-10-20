Paris Saint-Germain - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Paris Saint-Germain - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de octubre de 2026.
El Paris Saint-Germain se enfrenta en Fase de Grupos (III) al Barcelona este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Parc des Princes
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 6
| 2
|2
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Aston Villa
| 6
| 2
|4
| VfB Stuttgart
| 6
| 2
|5
| Liverpool
| 6
| 2
|6
| Sporting CP
| 6
| 2
|7
| Arsenal
| 6
| 2
|8
| Real Madrid
| 6
| 2
|9
| Real Betis
| 6
| 2
|10
| Bayern Munich
| 4
| 2
|11
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 2
|12
| Como
| 3
| 2
|13
| Manchester United
| 3
| 2
|14
| Villareal
| 3
| 2
|15
| Atlético de Madrid
| 3
| 2
|16
| Club Brugge
| 3
| 2
|17
| Manchester City
| 3
| 2
|18
| Borussia Dortmund
| 3
| 2
|19
| Lens
| 3
| 2
|20
| AEK Athens
| 3
| 2
|21
| Leipzig
| 3
| 2
|22
| Sabah FK
| 3
| 2
|23
| Feyenoord
| 3
| 2
|24
| Bodo/Glimt
| 3
| 2
|25
| Roma
| 1
| 2
|26
| PSV Eindhoven
| 1
| 2
|27
| Viking
| 1
| 2
|28
| Fenerbahce
| 1
| 2
|29
| Inter
| 0
| 2
|30
| Oporto
| 0
| 2
|31
| Slavia Prague
| 0
| 2
|32
| Napoles
| 0
| 2
|33
| LASK
| 0
| 2
|34
| Lille
| 0
| 2
|35
| Galatasaray
| 0
| 2
|36
| Slovan Bratislava
| 0
| 2
Onces iniciales probables
PARIS SAINT-GERMAIN: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Warren Zaire-Emery; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia.
BARCELONA: Joan Garcia; Pau Cubarsi, Joao Cancelo, Xavi Espart, Gerard Martin; Fermin Lopez, Rodri, Pedri, Anthony Gordon, Lamine Yamal, Raphinha.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions League
| Barcelona
| 1-2
| Paris Saint-Germain
|16/04/2024
| Champions League Final Stage
| Barcelona
| 1-4
| Paris Saint-Germain
|10/04/2024
| Champions League Final Stage
| Paris Saint-Germain
| 2-3
| Barcelona
Últimos Resultados de Paris Saint-Germain
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/10/2026
| Champions
| Manchester City
| 2-4
| Paris Saint-Germain
|09/09/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 6-1
| Slovan Bratislava
|30/05/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 5-4
| Arsenal
|06/05/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 1-1
| Paris Saint-Germain
|28/04/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 5-4
| Bayern Munich
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-5
| Barcelona
|13/10/2026
| Champions
| Galatasaray
| 1-4
| Barcelona
|10/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|19/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Barcelona
|16/09/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 7-2
| Racing