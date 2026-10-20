Paula Badosa - Antonia Ruzic, en directo hoy: sigue el partido de Japan Women's Open

Paula Badosa - Antonia Ruzic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Women's Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de octubre de 2026.
La tenista española Paula Badosa(61) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Japan Women's Open a la tenista croata Antonia Ruzic(91) este martes no antes de las 06:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/09/2025
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Antonia Ruzic
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Paula Badosa
Últimos Resultados de Paula Badosa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Paula Badosa
|01/10/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Paula Badosa
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Daria Kasatkina
|19/09/2026
| Sao Paulo Open (Semifinal)
| Nadia Podoroska
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Paula Badosa
|18/09/2026
| Sao Paulo Open (Cuartos de final)
| Mary Stoiana
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Paula Badosa
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Octavos de final)
| Jazmin Ortenzi
| 1-2 (6-4, 2-6, 2-6)
| Paula Badosa
Últimos Resultados de Antonia Ruzic
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/10/2026
| Rovereto (Octavos de final)
| Antonia Ruzic
| 1-2 (5-7, 6-3, 5-7)
| Bianca Andreescu
|13/10/2026
| Rovereto (Dieciseisavos de final)
| Antonia Ruzic
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Anna Siskova
|06/10/2026
| Samsun (Dieciseisavos de final)
| Antonia Ruzic
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Alicia Dudeney
|03/10/2026
| Adana (Semifinal)
| Antonia Ruzic
| 1-2 (6-4, 1-6, 3-6)
| Leolia Jeanjean
|02/10/2026
| Adana (Cuartos de final)
| Antonia Ruzic
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-2)
| Teodora Kostovic