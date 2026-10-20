Paula Badosa - Antonia Ruzic, en directo hoy: sigue el partido de Japan Women's Open

Paula Badosa - Antonia Ruzic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Women's Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de octubre de 2026.

La tenista española Paula Badosa(61) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Japan Women's Open a la tenista croata Antonia Ruzic(91) este martes no antes de las 06:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/09/2025 China Open (Treintaidosavos de final) Antonia Ruzic 0-2 (3-6, 6-7) Paula Badosa

Últimos Resultados de Paula Badosa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Jelena Ostapenko 2-0 (7-6, 7-5) Paula Badosa 01/10/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Paula Badosa 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Daria Kasatkina 19/09/2026 Sao Paulo Open (Semifinal) Nadia Podoroska 2-0 (6-3, 6-4) Paula Badosa 18/09/2026 Sao Paulo Open (Cuartos de final) Mary Stoiana 0-2 (4-6, 2-6) Paula Badosa 17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Jazmin Ortenzi 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) Paula Badosa

Últimos Resultados de Antonia Ruzic