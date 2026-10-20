Paula Badosa - Antonia Ruzic, en directo hoy: sigue el partido de Japan Women's Open

Paula Badosa - Antonia Ruzic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Women's Open
Paula Badosa - Antonia Ruzic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Women's Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 20 octubre 2026 5:00
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Madrid, 20 de octubre de 2026.

La tenista española Paula Badosa(61) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Japan Women's Open a la tenista croata Antonia Ruzic(91) este martes no antes de las 06:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/09/2025 China Open (Treintaidosavos de final) Antonia Ruzic 0-2 (3-6, 6-7) Paula Badosa

Últimos Resultados de Paula Badosa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Jelena Ostapenko 2-0 (7-6, 7-5) Paula Badosa
01/10/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Paula Badosa 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Daria Kasatkina
19/09/2026 Sao Paulo Open (Semifinal) Nadia Podoroska 2-0 (6-3, 6-4) Paula Badosa
18/09/2026 Sao Paulo Open (Cuartos de final) Mary Stoiana 0-2 (4-6, 2-6) Paula Badosa
17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Jazmin Ortenzi 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) Paula Badosa

Últimos Resultados de Antonia Ruzic

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/10/2026 Rovereto (Octavos de final) Antonia Ruzic 1-2 (5-7, 6-3, 5-7) Bianca Andreescu
13/10/2026 Rovereto (Dieciseisavos de final) Antonia Ruzic 2-0 (7-5, 6-3) Anna Siskova
06/10/2026 Samsun (Dieciseisavos de final) Antonia Ruzic 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Alicia Dudeney
03/10/2026 Adana (Semifinal) Antonia Ruzic 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) Leolia Jeanjean
02/10/2026 Adana (Cuartos de final) Antonia Ruzic 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) Teodora Kostovic
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