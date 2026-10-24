Racing - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Racing - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de octubre de 2026.
El Racing, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sardinero ante Espanyol este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Espanyol ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada como local contra el Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 22
| 9
|3
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 9
|4
| Champions
| Betis
| 19
| 9
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Sevilla
| 14
| 9
|16
| Permanencia
| Espanyol
| 8
| 9
|17
| Permanencia
| Racing
| 8
| 9
|18
| Descenso
| Elche
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 10
Onces iniciales probables
RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Matteo Prati, Ivan Martin, Andres Martin, Sergio Canales, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.
ESPANYOL: Angel Fortuno; Roger Hinojo, Omar El Hilali, Vanja Drkusic, Clemens Riedel, Leandro Cabrera; Edu Exposito, Javi Hernandez, Pol Lozano, Bryan Zaragoza, Roberto Fernandez.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/02/2024
| LaLiga2
| Racing
| 2-0
| Espanyol
|19/08/2023
| LaLiga2
| Racing
| 0-2
| Espanyol
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Racing
|11/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Valencia
|19/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 5-0
| Racing
|16/09/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 7-2
| Racing
|12/09/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Alavés
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Atlético
|09/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Espanyol
|18/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Elche
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol
|12/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Espanyol