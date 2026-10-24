Racing 0 - 0 Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 24 de octubre de 2026.

El Racing, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sardinero ante Espanyol este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Espanyol ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada como local contra Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Matteo Prati, Ivan Martin, Andres Martin, Sergio Canales, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.ESPANYOL: Angel Fortuno; Quilindschy Hartman, Omar El Hilali, Vanja Drkusic, Leandro Cabrera; Edu Exposito, Javi Hernandez, Pol Lozano, Bryan Zaragoza, Alex Calatrava, Roberto Fernandez.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/02/2024 LaLiga2 Racing 2-0 Espanyol 19/08/2023 LaLiga2 Racing 0-2 Espanyol

Últimos Resultados de Racing

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2026 LaLiga Osasuna 2-0 Racing 11/10/2026 LaLiga Racing 2-2 Valencia 19/09/2026 LaLiga Celta 5-0 Racing 16/09/2026 LaLiga Barcelona 7-2 Racing 12/09/2026 LaLiga Racing 2-1 Alavés

Últimos Resultados de Espanyol

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/10/2026 LaLiga Espanyol 0-1 Atlético 09/10/2026 LaLiga Malaga 1-1 Espanyol 18/09/2026 LaLiga Espanyol 1-3 Elche 15/09/2026 LaLiga Rayo 2-1 Espanyol 12/09/2026 LaLiga Osasuna 0-2 Espanyol

16:23 7' Leandro Cabrera alivia la presión con un despeje. 7' Leandro Cabrera alivia la presión con un despeje. 16:23 7' Racing Santander intenta crear peligro. 7' Racing Santander intenta crear peligro. 16:22 7' Racing Santander tiene el control del balón. 7' Racing Santander tiene el control del balón. 16:22 6' Pol Lozano es penalizado por empujar a Andres Martin 6' Pol Lozano es penalizado por empujar a Andres Martin 16:22 6' Alvaro Mantilla alivia la presión con un despeje. 6' Alvaro Mantilla alivia la presión con un despeje. 16:22 5' Espanyol intenta crear peligro. 5' Espanyol intenta crear peligro. 16:22 5' Roberto Fernandez es penalizado por empujar a Inigo Vicente 5' Roberto Fernandez es penalizado por empujar a Inigo Vicente 16:21 5' Omar El Hilali es penalizado por empujar a Inigo Vicente 5' Omar El Hilali es penalizado por empujar a Inigo Vicente 16:21 4' Pablo Ramon alivia la presión con un despeje. 4' Pablo Ramon alivia la presión con un despeje. 16:20 4' Angel Fortuno Espanyol intercepta un centro dirigido al área. 4' Angel Fortuno Espanyol intercepta un centro dirigido al área. 16:20 3' Racing Santander tiene el control del balón. 3' Racing Santander tiene el control del balón. 16:19 3' A las manos de Angel Fortuno, que sale y se apodera del balón. 3' A las manos de Angel Fortuno, que sale y se apodera del balón. 16:18 3' Leandro Cabrera alivia la presión con un despeje. 3' Leandro Cabrera alivia la presión con un despeje. 16:18 2' El árbitro pita tiro libre a Alex Calatrava (Espanyol) por zancadillear a Andres Martin. 2' El árbitro pita tiro libre a Alex Calatrava (Espanyol) por zancadillear a Andres Martin. 16:18 2' Andres Martin rechaza con éxito el disparo. 2' Andres Martin rechaza con éxito el disparo. 16:18 2' Un remate de Bryan Zaragoza es rechazado. 2' Un remate de Bryan Zaragoza es rechazado. 16:18 2' Espanyol intenta crear peligro. 2' Espanyol intenta crear peligro. 16:17 1' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival. 1' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival. 16:17 1' Jorge Salinas alivia la presión con un despeje. 1' Jorge Salinas alivia la presión con un despeje. 16:17 1' Espanyol intenta crear peligro. 1' Espanyol intenta crear peligro. 16:17 1' Vanja Drkusic alivia la presión con un despeje. 1' Vanja Drkusic alivia la presión con un despeje. 16:17 1' Racing Santander tiene el control del balón. 1' Racing Santander tiene el control del balón. 16:17 1' Racing Santander saca, y da comienzo el partido. 1' Racing Santander saca, y da comienzo el partido. 16:17 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 16:17 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 16:17 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 16:17 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 16:17 0' Bienvenidos a Estadio El Sardinero. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Estadio El Sardinero. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.